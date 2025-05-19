籃球／U19籃球聯盟 MAMBA B笑擁U15乙組金盃 郭尚恩獲FMVP

福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟季後賽18日在信義運動中心進行U15乙組的四強賽，GEAR在首戰擊退FLYING取得冠軍戰門票，另一張門票則是由MAMBA B解決BIG Ballers後獲得，MAMBA B最後59：48笑擁金盃。

MAMBA B教練陳駿羽賽後表示，例行賽有跟GEAR交手過，也做了情蒐研究對手的弱點，尤其是讓郭尚恩從射手定位轉換籃板苦工，也由於他的幾個關鍵籃板為隊友創造出更多空檔，而拿下這得來不易的冠軍希望能為這些球員在往後的比賽增加信心。

郭尚恩在賽後也表示希望是團隊贏得冠軍而不是靠他個人，他此役斬獲16分，三分外線投8中2，但卻抓了8個籃板為全隊次多。他說看隊友在教練的戰術中跑出空檔得到分數比他自己得分還高興。

郭尚恩本來就讀立人中學，但因為想獲得更多上場空間因此轉到道明中學，而且他上國中體育課才開始接觸籃球，為了能進校隊才找俱樂部的教練加強基本動作。他最喜歡的球員是目前效力NBA火箭隊的Jalen Green，並追隨他的信仰「遇到低潮就是努力不夠，再練習直到成為球隊中最閃亮的明星」。

而GEAR雖然在冠軍戰鎩羽而歸，不過陣連中主力蘇育輝卻是對手嚴防的煞星，深知只要守住蘇育輝就贏了一半，蘇育輝此役雖然在對方嚴密看管下只拿到12分，不過四強賽首役他斬獲25分居全隊之冠，單日二場砍下37分也是全隊最高。

蘇育輝說隊友打鐵他就會跳出來積極出手，比起自己得分他更樂於分享球權，一方面也是為了維持體力，但MAMBA B整體實力實在太強，他在最後一刻才放盡氣力，雖然結局不滿意不過他很享受過程。