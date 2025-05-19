快訊

一堆人放錯！食物進微波爐怎麼放更快加熱均勻？答案非正中間

輝達宣布與台積、鴻海及政府聯手打造大型超級電腦 作為台灣AI基礎建設基石

女兒「全美第一商學院」三主修超狂學霸 蔣雅淇自嘲：媽媽土了！

籃球／U19籃球聯盟 MAMBA B笑擁U15乙組金盃 郭尚恩獲FMVP

聯合報／ 即時報導
U15乙組的MAMBA B隊的郭尚恩賞對手大火鍋。圖／U19籃球聯盟提供
U15乙組的MAMBA B隊的郭尚恩賞對手大火鍋。圖／U19籃球聯盟提供

福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟季後賽18日在信義運動中心進行U15乙組的四強賽，GEAR在首戰擊退FLYING取得冠軍戰門票，另一張門票則是由MAMBA B解決BIG Ballers後獲得，MAMBA B最後59：48笑擁金盃。

MAMBA B教練陳駿羽賽後表示，例行賽有跟GEAR交手過，也做了情蒐研究對手的弱點，尤其是讓郭尚恩從射手定位轉換籃板苦工，也由於他的幾個關鍵籃板為隊友創造出更多空檔，而拿下這得來不易的冠軍希望能為這些球員在往後的比賽增加信心。

郭尚恩在賽後也表示希望是團隊贏得冠軍而不是靠他個人，他此役斬獲16分，三分外線投8中2，但卻抓了8個籃板為全隊次多。他說看隊友在教練的戰術中跑出空檔得到分數比他自己得分還高興。

郭尚恩本來就讀立人中學，但因為想獲得更多上場空間因此轉到道明中學，而且他上國中體育課才開始接觸籃球，為了能進校隊才找俱樂部的教練加強基本動作。他最喜歡的球員是目前效力NBA火箭隊的Jalen Green，並追隨他的信仰「遇到低潮就是努力不夠，再練習直到成為球隊中最閃亮的明星」。

而GEAR雖然在冠軍戰鎩羽而歸，不過陣連中主力蘇育輝卻是對手嚴防的煞星，深知只要守住蘇育輝就贏了一半，蘇育輝此役雖然在對方嚴密看管下只拿到12分，不過四強賽首役他斬獲25分居全隊之冠，單日二場砍下37分也是全隊最高。

蘇育輝說隊友打鐵他就會跳出來積極出手，比起自己得分他更樂於分享球權，一方面也是為了維持體力，但MAMBA B整體實力實在太強，他在最後一刻才放盡氣力，雖然結局不滿意不過他很享受過程。

他原本就讀金華國中，爸爸說只要學業成績退步就不准再打球，因此他轉學到永吉國中就是為了將來考取建中隨後到國外讀書，不過他保證永遠都不會放棄籃球。

U15乙組的GEAR隊的蘇育輝試圖上籃。圖／U19籃球聯盟提供
U15乙組的GEAR隊的蘇育輝試圖上籃。圖／U19籃球聯盟提供
U15乙組的MAMBA B隊的郭尚恩賽後獲選FMVP。圖／U19籃球聯盟提供
U15乙組的MAMBA B隊的郭尚恩賽後獲選FMVP。圖／U19籃球聯盟提供

籃球

延伸閱讀

籃球／小學體總攜手福康文教基金會搭建明星賽舞台 東南All Star奪冠

HBL／高師附中拚乙級首冠 打籃球還兼顧課業

哈孝遠帶隊抗議遭禁賽3年罰70萬 吐：球員眼神讓我心痛

專訪／梁修身打籃球拼命半月軟骨破裂　靠1招免開刀

相關新聞

籃球／U19籃球聯盟 MAMBA B笑擁U15乙組金盃 郭尚恩獲FMVP

福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟季後賽18日在信義運動中心進行U15乙組的四強賽，GEAR在首戰擊退FLYING取得冠...

TPBL／2024-25賽季數據獎項出爐 台啤永豐雲豹四大榮譽是最大贏家

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）2024-25年賽季數據獎項今天揭曉，桃園台啤永豐雲豹隊成為最大贏家，共囊括四大榮譽，包涵...

籃球／全國小學籃賽 台北All Star逆轉勝

二○二五全國小學籃球明星賽昨在南山高中體育館進行，男生組冠軍賽異常激烈，上半場落後的台北All Star先將戰局逼進延長...

TPBL／克羅馬飆大三元 雲豹搶下季後賽門票

台灣職業籃球大聯盟TPBL台啤永豐雲豹今天靠著克羅馬飆大三元，在例行賽最終戰以104比85擊敗福爾摩沙夢想家，同時搶下最...

籃球／小學體總攜手福康文教基金會搭建明星賽舞台 東南All Star奪冠

由中華民國國小籃球體育總會舉辦的「2025全國小學籃球明星賽」昨天（17日）在南山高中體育館熱鬧開打，今年邀請女生組3隊...

TPBL／新秀史承平16分寫生涯新高 夢想家大勝國王 

福爾摩沙夢想家今天於主場迎戰林書豪、曼尼高等主力缺陣的新北國王，上半場地主夢想家不斷加壓防守，迅速取得雙位數領先，易籃後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。