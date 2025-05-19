TPBL／2024-25賽季數據獎項出爐 台啤永豐雲豹四大榮譽是最大贏家

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）2024-25年賽季數據獎項今天揭曉，桃園台啤永豐雲豹隊成為最大贏家，共囊括四大榮譽，包涵克羅馬（Lasan Kromah）拿下得分王與抄截王、威廉斯（Devin Williams）奪得籃板王，以及高錦瑋榮獲助攻王。福爾摩沙夢想家隊的「禁區守護神」高柏鎧（Brandon Gilbeck）則奪下阻攻王，延續其封阻本色。

雲豹的鋒衛搖擺人克羅馬，繼上季於T1聯盟勇奪得分王與抄截王後，本季再度於TPBL完成雙冠壯舉。他以場均23.3分與2.8次抄截，穩居聯盟雙項之首。

雖然得分王頭銜是在排除場次限制後才正式確立，然而克羅馬在整季出賽率近九成的前提下，依舊維持高檔表現，展現其優異的身體素質與穩定續航力。

克羅馬擁有絕佳的閱讀比賽能力與強悍的身體對抗性，進攻端善於切入、急停跳投，也能外線開火；防守時更如影隨形，精準斷球後直接發動反擊。他在2024年12月4日對戰新竹御嶺攻城獅隊的比賽中，單場9抄截與34分的亮眼表現，尤為本季最具觀賞性的攻防表現之一，也讓他的「雙冠」成績更加實至名歸。

克羅馬的好搭檔威廉斯，則以場均12.7籃板拿下個人於台籃的第二個籃板王獎盃，再次證明他在禁區的統治力與強悍。威廉斯本季近乎繳出場場雙十的成績單，其中，2024年12月7日對戰新北中信特攻隊時，更是抓下23顆籃板，刷新TPBL單場紀錄。

威廉斯本季出賽高達30場，出勤數遠勝其他競爭者，展現驚人的耐戰度與持續輸出能力。他擁有厚實的對抗身體、靈活腳步與精準卡位意識，無論是卡位搶下進攻籃板、還是保護防守籃板，皆展現絕對優勢。

「籃板球是我最擅長、也最有自信的事，」威廉斯曾如此表示。而他不僅會搶板，也能快速轉換推進快攻，對球隊節奏影響深遠，是雲豹禁區拔山扛鼎的關鍵人物。

年僅24歲的高錦瑋，在職業生涯第二年就以場均6.4次助攻，擊敗眾多資深好手加冕助攻王，成為聯盟最年輕的組織核心之一。高錦瑋擁有優異的視野與傳球創造力，能有效拉開空間，精準地找到內外線隊友。

本季的高錦瑋球風更趨成熟穩定，擅長以擋拆創造機會，同時具備變速切入與中距離跳投能力，使他不只是一名傳球型控衛，更是得分與組織兼具的節奏掌控者，他的快速成長讓人期待未來的台灣控衛新世代。

福爾摩沙夢想家中鋒高柏鎧則以場均3.2次阻攻，遙遙領先群雄，奪得本季阻攻王。他已曾三度在PLG獲封阻攻王頭銜，轉戰TPBL依舊展現強大護框能力，證明他的實力無論在哪個舞台都具備宰制力。

2025年3月22日與高雄全家海神隊一役，貢獻11分、16籃板、8阻攻，阻攻刷新聯盟紀錄。高柏鎧具備傲人的身高優勢，並以精準的時機判斷見長，善於預判對手路線並封鎖切入空間，成為夢想家最穩定的防守支柱。他不仰賴硬碰硬的暴力阻攻，而是靠節奏控制與長臂干擾，讓對手望籃興嘆。