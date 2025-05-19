全國小學籃賽 台北All Star逆轉勝

二○二五全國小學籃球明星賽昨在南山高中體育館進行，男生組冠軍賽異常激烈，上半場落後的台北All Star先將戰局逼進延長賽，再逆轉擊敗新北All Star，台北All Star功臣之一莊子暘自我評分給自己將近滿分，直呼「好爽」。

退役球星左從凱率領的台北All Star從上半場落後十三分到最後贏球，南港國小劉大滕獲得廿一分，包含投進五記三分球是功臣之一。左從凱興奮地表示：「這結局太戲劇化了。」賽前針對新北聯隊外線不穩祭出多種不同防守變化組合，在第三節發揮成效，配合防守、快攻及外線空檔的把握度，小球員徹底執行戰術是致勝關鍵。

女生組冠軍戰由雙北聯隊All Star對決東南All Star，第四節兩隊多次互換領先，最後九秒東南All Star黃酈薇關鍵籃板及防守讓雙北聯隊反撲失敗，終場東南All Star以一分差衛冕成功。

黃酈薇雖只得七分，但最後的籃板卻貢獻很大，她認為在小學最後一役能跟雙北聯隊好手林愷婕交手已經很滿足。

東南All Star另一勝利功臣是防守大鎖游絜琋，她最感謝父親一直以來的支持，讓她從最初的羞澀到現在的大膽出手，開竅許多。

這項比賽有男生組四隊、女生組三隊參賽。主辦單位中華民國國小籃球體育總會理事長陳煥修表示，獲勝的學校均可獲得二萬元球隊獎助學金，明星賽未來也希望走向國際化，邀請亞洲其他國家籃球勁旅參賽，讓他們在小學畢業前有美好回憶。

昨天賽前安排「親子三人接力挑戰賽及三分球大賽」，希望藉此鼓勵家長陪同孩子一起到球場運動，體驗小球員平常在校練球辛勞，已有小球員預約明年要跟家長在場上比拚。