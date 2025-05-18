TPBL／克羅馬飆大三元 雲豹搶下季後賽門票

台灣職業籃球大聯盟TPBL台啤永豐雲豹今天靠著克羅馬飆大三元，在例行賽最終戰以104比85擊敗福爾摩沙夢想家，同時搶下最後1張季後賽門票，也讓落居第六的新北中信特攻出局。

去年稱霸台灣職籃T1聯盟的雲豹，本季轉戰TPBL聯盟卻面臨多名主力出走，導致季末不斷碰上季後賽卡位戰，所幸5月對戰新北中信特攻取得關鍵2勝，在比較對戰關係後，雲豹只要今天作客夢想家獲勝，就能帶走最後1張季後賽門票，否則將由特攻拿下資格。

面對攸關季後賽的重要戰役，雲豹首節靠著林信寬、高錦瑋輪番飆進外線，搭配洋將威廉斯（DevinWilliams）坐鎮禁區，手握雙位數領先，沒想到第2、3節進攻端找不到節奏，遭到對手逐步縮小差距，然而高錦瑋在決勝第4節挺身而出，幫助雲豹再度擴大領先，最後如願搭上季後賽末班車。

此役雲豹洋將克羅馬（Lasan Kromah）攻下「大三元」17分、11籃板、15助攻，威廉斯挹注全場最高25分，而林信寬貢獻19分，至於上陣超過43分鐘的主控高錦瑋則繳出16分、4籃板、5助攻、3抄截的全能成績單。

林信寬賽後接受轉播單位採訪時表示，沒想到例行賽最後1場才會確定排名，不過既然事情發生了就是把自己準備好，他也很開心贏得勝利，有種壓力釋放的感覺。

接下來雲豹將與台北台新戰神進行「3戰2勝制」的季後挑戰賽，進而爭取第4種子席次，其中戰神因排名在前面率先取得1勝優勢，因此雲豹必須連贏2場才能晉級，主控高錦瑋認為關鍵在防守、籃板保護，雲豹只要做好有機會與對手一搏。

關鍵戰役擊敗夢想家晉級季後挑戰賽 台啤永豐雲豹大喊「整冠豹走」要趁勝追擊

台啤永豐雲豹今(18日)在例行賽最終戰沒有退路情況下，靠著克羅馬(Lasan Kromah)以17分、15次助攻及11個籃板「大三元」表現，以104比85擊敗福爾摩沙夢想家，以例行賽第5名成績搶進季後挑戰賽，雲豹球團賽後公佈季後賽口號「整冠豹走」，要全力朝最高榮譽總冠軍邁進。

「整冠豹走」口號融合球隊品牌形象，及雲豹「永」往直前的奮戰精神，象徵桃園台啤永豐雲豹經歷一整季的磨練，挺過多次Win or go home驟死戰考驗，展現「關關難過關關過」氣勢，全隊上下整裝待發，要以「Take’Em All」的挑戰者姿態全力衝擊對手，展現無窮豹發力與奪冠決心，一舉將冠軍殊榮「豹」回桃園。

豹總教練查爾斯(Charles Dube-Brais)特別提到，今天賽前有在球隊群組鼓勵大家「果子要靠自己摘下」，並認為全隊上下都非常渴望晉級，對於即將到來的季後挑戰賽，他說：「戰神是防守相當堅強的球隊，有很多防守天賦極佳的球員，但從雙方近兩次交手的戰況來看，其實我們是有能力擊敗戰神的，尤其首戰在桃園巨蛋打有主場優勢，整個賽季球員都展現十足毅力，希望可以趁著近期連勝氣勢，一舉突破戰神。」

此場關鍵戰，「小高」高錦瑋以及「金牌特務」林信寬合力攻下35分，包含10記三分彈，談到接下來季後挑戰賽的心態準備，小高說：「明天先好好休息，接下來訓練上保持專注，透過溝通去找尋破解對手的策略，最重要就是團結在一起。」信寬則認為，近期球隊已連續拿下多場Win or go home的比賽，期盼順著這股氣勢，接下來的比賽一場一場贏下來。

季後挑戰賽首戰將在5月23日晚間7點於超燃主場「桃園巨蛋」點燃戰火，台啤永豐雲豹主場售票將於5月19日凌晨0點至傍晚5點開放季票會員優先購（相關購票資訊詳見會員信箱）、傍晚6點全面開賣，挑戰賽各票區維持例行賽票價，大受好評的「豹達桃園」里民優惠也將持續進行，號召全體桃園豹迷們一同入場，為台啤永豐雲豹季後賽之路應援吶喊，更多季後挑戰賽主場門票販售資訊，敬請參考台啤永豐雲豹官方粉絲專頁公告。