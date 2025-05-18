籃球／小學體總攜手福康文教基金會搭建明星賽舞台 東南All Star奪冠

由中華民國國小籃球體育總會舉辦的「2025全國小學籃球明星賽」昨天（17日）在南山高中體育館熱鬧開打，今年邀請女生組3隊，分別為雙北聯隊All Star、中部All Star、東南All Star並採小組循環賽；男生組則是由台北All Star、東南All Star、中部All Star、新北All Star等4隊採單敗淘汰制。

比賽開打前主辦單位小學體總特別安排了「親子三人接力挑戰賽及三分球大賽」，小學體總理事長陳煥修表示，希望藉此鼓勵家長陪同孩子一起到球場運動，體驗小球員平常在校練球的辛勞，甚至已經有小球員預約明年要跟家長在場上比拼。

女生組去年冠軍東南All Star 首戰對決中部All Star，教練團擁有前職籃球星龍弘元坐鎮領軍，以52：47旗開得勝。男生組的首戰在傳奇球星左從凱所率領的台北All Star以58：49也拿下首勝。女生組次役以永平國小為主力的雙北聯隊在呂沂潔及林愷婕雙姝領銜攜手下，以56：48取得冠軍賽門票。男生組最後一張門票則是由康昭翔率領的新北All Star以58：51取得，他們也是今年明星賽最被看好的奪冠大熱門。

女生組冠軍戰由雙北聯隊All Star對決東南All Star，雙北聯隊的呂沂潔開賽面臨對手的全場盯人壓迫沒太多持球機會，靠隊友林愷婕抓下不少籃板及禁區突破能力，首節以19：15微幅領先。次節雙北聯隊改打快速球風搭配防守反擊，上半場逐漸拉開比數以28：19進入下半場。易籃後再戰東南All Star再度祭出「一盯四區域」防守策略，此舉再度奏效讓東南All Star第三節結束以36：34反超，第四節呂沂潔多次找尋防守破口並積極切入，此節雙方均以1分差並多次互換領先，最後9秒黃酈薇關鍵的進攻籃板及防守讓雙北聯隊最後反攻失效，終場東南All Star便以56：55擊退雙北聯隊封后衛冕成功。

雙北聯隊呂沂潔此役攻下全場最高的20分，雖然結局不是那麼完美，不過整場面對全國最強的對手很享受這樣的內容，對於國小的籃球生涯已沒什麼遺憾。

東南All Star黃酈薇雖然只得7分，不過最後的籃板卻是全隊貢獻最大的，她認為在小學最後一役能跟林愷婕交手已經很滿足了。

勝利功臣之一的防守大鎖游絜琋最感謝父親一直以來的支持，讓她從最初的羞澀到現在的大膽出手開竅許多。

男生組冠軍賽上演大台北內戰戲碼，台北All Star雖然上半場曾一度落後多達13分，在第三節快結束時才靠著劉大滕2記三分外線以34：38縮小差距。最後靠著莊子暘的追平分以55：55逼入延長賽，並在加時戰再度追平，最後靠著劉大滕中距離領先至最後逆轉成功，留下在場錯愕的新北聯隊。

此役來自南港國小的劉大滕斬獲21分，包含5記三分球，而最大功臣之一莊子暘給自己將近滿分的自我評分並直呼「好爽！」，他最感謝教練及隊友，不斷給他支持及鼓勵，他認為經過此役他一定會更上一層樓

賽後左從凱興奮地表示：「這結局太戲劇化了。」賽前針對新北聯隊的外線不穩祭出多種不同的防守變化組合，在第三節發揮成效，再配合防守快攻擊外線空檔的把握度，多虧小球員徹底執行教練要的戰術。

他謙虛的表示從今年的小學聯賽冠軍到今天的勝利讓他成長不少，也特別感謝家長及學校不斷給他機會讓他證明自己。

陳煥修表示，獲勝的學校均可獲得由福康文教基金會所提供的2萬元球隊獎助學金，包含「親子三人接力挑戰賽及三分球大賽」優勝的球員，這也是福康文教基金會連續三年贊助明星賽，未來也希望走向國際化，邀請亞洲其他國家籃球勁旅共同參賽，讓他們在小學畢業前有美好的回憶。