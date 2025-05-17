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TPBL／新秀史承平16分寫生涯新高 夢想家大勝國王 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
夢想家新秀史承平攻下生涯新高的16分。圖／福爾摩沙夢想家提供
夢想家新秀史承平攻下生涯新高的16分。圖／福爾摩沙夢想家提供

福爾摩沙夢想家今天於主場迎戰林書豪、曼尼高等主力缺陣的新北國王，上半場地主夢想家不斷加壓防守，迅速取得雙位數領先，易籃後夢想家持續把握國王的失誤，將領先差距持續擴大，最終在史承平單節攻下13分、全場進帳生涯新高16分助拳下，以115：78收下勝利。

夢想家今天全隊12名登錄球員皆有得分紀錄，其中新秀史承平把握上場機會，第四節他個人飆兩記三分球拿下13分，全場攻下16分，成為場上焦點，也為夢想家收下勝利。

賽後夢想家總教練皮爾曼說：「我們持續為季後賽做準備，團隊的最終目標是持續進步並展現拚勁，很高興今天大家都打出應有的表現。」

史承平也分享，「大家平常在練習中都給我很多鼓勵，剛進職業隊難免有失誤，但我學到最多的是如何閱讀比賽以及適應身體對抗。」

夢想家明天下午將交手雲豹，本場比賽雲豹只要贏球，就將能晉級到季後挑戰賽，如果輸球則將由中信特攻晉級。

中信特攻 夢想家 新北國王 林書豪 籃球

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