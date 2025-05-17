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PLG／領航猿末節鬆懈種敗因 盧峻翔喊話戰至最後一刻

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
盧峻翔（中）攻下21分，但領航猿仍遭到富邦勇士逆轉。圖／PLG提供
盧峻翔（中）攻下21分，但領航猿仍遭到富邦勇士逆轉。圖／PLG提供

桃園璞園領航猿今天在總冠軍賽第5戰，於最多15分領先的情況下，卻在第四節遭到逆轉，最終讓台北富邦勇士取得總冠軍賽3：2聽牌優勢，賽後領航猿一哥盧峻翔也向球隊喊話，強調他們將會戰至最後一刻。

領航猿在總冠軍賽第四戰於客場扳平戰局後，剩餘3場賽事都將回到主場桃園巨蛋舉行，其中包括第6戰將由富邦勇士擔任「主場球隊」，不過今天他們卻在前三節一度領先到15分的情況下，末節遭到富邦勇士沃特斯單節5顆三分球重砲轟炸，最終反倒以3分差距吞下敗仗，讓富邦勇士率先聽牌。

賽後領航猿總教練卡米諾斯指出，球隊在前三節確實打出好的籃球，不過在第四節不僅節奏慢了下來，還發生團隊11次失誤中的5次，「很重要的是我們應該理解到，不應該在第三節時覺得比賽已經結束，因為工作還沒有做完，還有一節要打。」

至於領航猿今天以盧峻翔攻下21分表現最佳，不過對於無法帶領球隊取勝，他說：「確實我們在第四節前幾分鐘打不是很好，不在我們狀態以內，輸球回去休息室，大家氣氛比較僵，我應該要適時鼓勵大家，前面是大家鼓勵著我，我覺得我們是可以戰到最後一刻的，我還是相信大家的。」

富邦勇士 桃園璞園領航猿 盧峻翔 籃球

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