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PLG／手指錯位自行扳回 沃特斯末節狂飆5三分球扮功臣

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
沃特斯在手指錯位的情況下，仍在第四節投進5顆三分球幫助富邦勇士逆轉勝出。圖／PLG提供
沃特斯在手指錯位的情況下，仍在第四節投進5顆三分球幫助富邦勇士逆轉勝出。圖／PLG提供

台北富邦勇士今天在總冠軍賽第五戰「天王山之戰」，在最多落後15分的情況下，第四節靠著上半場左手指就錯位的沃特斯投進5顆三分球逆轉戰局，賽後富邦勇士教練吳永仁也直言，沃特斯打出了神奇的表現。

富邦勇士今天在前三節進攻熄火，導致一度落後領航猿高達15分，不過第四節沃特斯挺身而出，他個人單節三分球出手6次命中5球，個人拿下15分，成為富邦勇士逆轉戰局的最大功臣。

賽後富邦勇士教練吳永仁就表示，「我對於球員非常驕傲，在第五場天王山之戰，我們落後到15分，但他們沒有一個人放棄，沒有一個人願意退讓，非常感謝沃特斯，他手在上半場就受傷，基本上有一些脫臼狀況，但在第四節有非常神奇表現。季後賽和冠軍賽就是這樣，要有球員跳出來，今天沃特斯跳出來幫我們拿下勝利，希望後面有更多球員跳出來幫助我們拿下這個冠軍。」

而沃特斯也透露，自己是在上半場與布依德卡位時發生左手指錯位的狀況，不過他隨即自己「扳回」，並努力找回投籃節奏，「第四節上場前就知道會是一個很有對抗性的一節，教練也跟我說找到自己出手定位，隊友也找到我，我也有把握把球投進。」

談到冠軍賽第六戰，富邦勇士將在桃園巨蛋舉行「主場」賽事，吳永仁也強調希望能在該場比賽拋下彩帶，「下一場是在桃園打，希望富邦球迷，還是喜歡籃球的球迷，能夠進場看我們在領航猿的主場拋下彩帶。」

富邦勇士 籃球 領航猿

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