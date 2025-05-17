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PLG／落後15分逆轉領航猿 富邦勇士總冠軍賽搶先聽牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
沃特斯在第四節砍進5顆三分球，幫助富邦勇士逆轉聽牌。圖／台北富邦勇士提供
沃特斯在第四節砍進5顆三分球，幫助富邦勇士逆轉聽牌。圖／台北富邦勇士提供

PLG總冠軍賽在前4戰打完戰成平手後，桃園璞園領航猿與台北富邦勇士接下來將在桃園巨蛋進行最多3場賽事，在今天的第5戰中，領航猿雖然一度領先到15分，但富邦勇士在第四節靠著沃特斯砍進5顆三分球，最終就以86：83逆轉勝出，總冠軍賽以3：2聽牌。

領航猿在總冠軍賽第4戰，靠著盧峻翔單場猛轟28分擺脫低潮順利扳平戰局後，總冠軍賽的後3戰則將都在桃園巨蛋舉行，包括第6戰的富邦勇士主場賽事，也受到台北和平籃球館將舉行世壯運賽事影響，將改至桃園巨蛋舉行。

在今天的「天王山之戰」，上半場領航猿也延續了前場比賽的贏球氣勢，在首節就展現多點開花的氣勢，其中關達祐更是與李家慷、布依德從板凳殺出貢獻12分，幫助領航猿首節就猛轟29分並取得5分領先。

第二節富邦勇士則是在金恩領軍下試圖反撲，他個人單節進帳13分，加上林志傑也投進三分球，讓富邦勇士一度扳平戰局，但領航猿盧峻翔挺身而出完成「四分打」，加上葛拉漢也投進三分球，幫助領航猿穩住陣腳，上半場打完領航猿也保有8分領先。

易籃後富邦勇士出現進攻熄火的狀況，在前7分鐘僅有3分進帳，讓領航猿將領先優勢擴大到雙位數，第四節富邦勇士則是及時找回進攻手感，由沃特斯、簡廷兆和威希領軍打出一波11：0攻勢，扳平戰局。

不過「夜王」盧峻翔在比賽最後6分半鐘也挺身而出連得5分止血，也是領航猿在該節的前兩顆進球，但手感發燙的還包括富邦勇士洋將沃特斯，他在該節最後3分鐘連續砍進三分球，個人單節命中5顆三分球，幫助富邦勇士逆轉戰局。

儘管倒數49秒領航猿葛拉漢投進三分球，助領航猿追到僅剩3分差距，但比賽倒數階段盧峻翔追平比數的三分球未能命中，不過富邦勇士金恩兩罰不進讓領航員在倒數3.3秒再度獲得追平機會，但葛拉漢在包夾下倉皇出手，最終富邦勇士就以3分差距逆轉勝出，總冠軍賽以3：2聽牌。

富邦勇士 桃園璞園領航猿 盧峻翔 籃球

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