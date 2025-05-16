HBL／高師附中拚乙級首冠 打籃球還兼顧課業

中央社／ 新北15日電
113學年度高中籃球聯賽（HBL）乙級男子組決賽高師附中15日晚間迎戰永春高中，高師附中高一菜鳥蕭守諒（圖）攻下全隊最高15分，助隊以79比74拿勝、前進4強。中央社
113學年度高中籃球聯賽（HBL）乙級男子組決賽高師附中15日晚間迎戰永春高中，高師附中高一菜鳥蕭守諒（圖）攻下全隊最高15分，助隊以79比74拿勝、前進4強。中央社

高師附中今天在HBL乙級男子組決賽以79比74擊敗永春高中，維持不敗金身，朝著隊史首冠目標前進，教練梁有勝透露，訓練之餘還是會要求球員課業。

113學年度高中籃球聯賽（HBL）乙級男子組決賽將8支球隊分為A、B兩組，歷經循環賽後取分組前2名晉級4強後，接著再與不同組別的2支球隊對戰，最後由戰績最好的球隊稱王。

過去高師附中曾兩度在HBL乙級摘下亞軍，可惜始終無緣高舉冠軍金盃，因此高師附中本季再度挺進決賽舞台，目標自然是尋求隊史首座冠軍，隨著前兩戰陸續擊敗新化高工、竹林高中，加上今天又險勝永春，讓高師附中確定帶著3連勝氣勢晉級4強。

高師附中教練梁有勝接受中央社採訪時表示，這批球員以高一、高二為主體，整體條件不錯，但經驗仍有待磨練，所幸歷經3場比賽調整後，表現漸入佳境，「我們1週只有練3天，能打到這裡很不容易，尤其平常還是會要求球員的功課，做好教育本質。」

高師附中菜鳥蕭守諒畢業於傳統籃球勁旅金華國中，不過生涯皆未能披上國中籃球甲級聯賽（JHBL）球衣，自認未來無法靠籃球維生，讓他決定尋找能夠籃球、課業兼顧的學校，因而選擇就讀高師附中，如今順利踏上乙級決賽舞台，蕭守諒興奮表示，「很開心聽到旁邊的加油聲。」

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