TPBL／挑戰賽主場將移師新竹 戰神盼備而不用

TPBL台北台新戰神隊今年例行賽收下第4名，握有季後挑戰賽一勝優勢，面對三戰兩勝賽制，首場客場如未能取勝，將於25日舉行主場賽事，因逢2025雙北世界壯年運動會期間，原主場台北和平籃球館為賽會場館無法使用，賽事將移師新竹縣體育館進行。

挑戰賽將至，戰神全員進入備戰模式，米勒與麥卡倫皆認為「防守」將是挑戰賽取勝的關鍵。米勒說：「我們要打出戰神一直以來的風格，靠防守帶動進攻，彼此補位、保持侵略性。」麥卡倫則希望自己能在場上扮演指揮官的角色，協助隊友建立信心與節奏，「我們會做足準備，全力搶進季後賽。」

連續幾季都有季後賽經歷的陳文宏認為，挑戰賽與季後賽的強度與壓力皆非例行賽可比，「關鍵在於誰能在高張力下穩定執行細節。」他提到此時不會過早思考季後賽，而是將重心放在眼前一戰，透過防守起步，專注當下，把壓力轉化為前進的動力。

本季曾於新竹繳出大三元表現的丁聖儒，近期對戰國王更刷新個人單場得分新高，他相信新竹縣體育館能為球隊帶來好運，也更希望能在首戰就晉級，讓G3主場備而不用，目前就是專注贏下挑戰賽，「穩定發揮、幫助球隊贏球才是最重要的。」

此外，傷癒歸隊的射手黃聰翰也逐漸回穩，他坦言本季一度因傷勢與低潮陷入掙扎，但近期狀態回升、信心也逐步找回，現階段他更著重於防守貢獻與外線穩定輸出，希望能為球隊帶來實質幫助。

季後挑戰賽採三戰兩勝制，已握有一勝優勢的台北戰神，若能在23日客場比賽中奪勝，將直接晉級季後賽；如未能取勝，將於25日在新竹縣體育館舉行主場賽事，該場次將於19日11：00開放季票戰友優先購票，當日17：30全面開賣。號召戰友前進新竹，市民購票折扣全面加碼，台北市民享五折、凡學生與新竹縣民及市民享八折優惠，邀請大家一同進場力挺。

台新育樂總經理林祐廷表示，雖然25日主場賽事已完整規劃，「但最理想的劇本，就是我們在23日拿下勝利，直接晉級季後賽。」他也補充，雖然這次無法在和平館主場應戰，但仍希望台北球迷繼續力挺，「讓新竹縣體育館成為我們的紅色主場，跟著Taishin Wonders一起為戰神加油、為晉級而戰。」