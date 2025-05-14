PLG／威希手比不當手勢挨罰1萬5 情緒控管成勝負關鍵

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
富邦勇士威希在第四節關鍵時刻犯滿離場。記者曾原信／攝影
富邦勇士威希在第四節關鍵時刻犯滿離場。記者曾原信／攝影

台北富邦勇士今天在總冠軍賽第四戰，於前三節打完還保持領先的情況下，第四節在桃園璞園領航猿發動反撲後，卻發生洋將威希連續吞下進攻犯規和技術犯規，累積六犯離場的狀況，而威希離場後還因為比出不當手勢，遭到聯盟開罰1萬5000元。

對於威希在關鍵時刻犯滿離場，富邦勇士教練吳永仁賽後直言，威西的情緒控管確實成為今天勝負一大關鍵，吳永仁說：「來回就一個技術犯規的罰球和一個三分球，分差就來到7、8分，這一波我們沒有扛住，就一瀉千里。」

洪楷傑也說：「我們進攻防守之後再做檢討，我們心情起伏不能太大，像是教練說的大姐夫（威希）下去對我們影響真的太大了。」 

籃球

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