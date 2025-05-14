PLG／領航猿先發變陣收成效 卡米諾斯：兩人打得像戰士

在系列賽前3場比賽打完後以1：2落後的桃園璞園領航猿，今天在第四戰變陣並收到成效，先發上陣的布依德與陳昱瑞分別有16分與9分進帳，尤其布依德利用身體不斷製造碰撞和強攻籃下的表現，更是帶給台北富邦勇士很大的影響，讓領航猿總教練卡米諾斯直言，兩人打得像是戰士一般。

領航猿在總冠軍賽前3場打完後，日前前往蒙古參加BCL賽事，儘管主力球員盧峻翔、李家慷等人並未隨隊出賽，但為了讓其他球員做出調整，今天的第四戰也決定變陣，讓布依德取代瓊斯出賽，也將陳昱瑞拉上先發。

其中總冠軍賽首次出賽的布依德，今天上半場就靠著厚實的身材不斷扛入禁區得分，並且在防守上不斷製造身體碰撞，加上陳昱瑞在三分線外補上冷箭，成為領航猿上半場在手感不佳的情況下，仍能與富邦勇士拉鋸的關鍵。

對於今天變陣收到不錯成效，領航猿總教練卡米諾斯說：「我們的改變先發是想看對手反應，昱瑞也應該來參加記者會上，他開局表現非常好，換上的兩個球員都打得像戰士一樣。」

至於布依德也直言，儘管前三戰未獲得出賽機會，但他隨時等待被叫到名字的那一刻，「很開心能夠上場比賽，努力一整季就是想為這樣系列賽去拚，並展現很好的競爭心態，感謝有這樣比賽機會，我生涯開過刀四次，能夠出賽就是拚盡全力，等待被叫上的那天。」

而富邦勇士教練吳永仁也坦言，布依德的出賽確實帶給他們一些影響，但並不是他們輸球的藉口，「布依德的拚搶跟身體對抗，跟前三場的瓊斯是不一樣，多少有影響，但不是藉口，第五戰還是去修正這些問題。」