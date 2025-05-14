PLG／怒吼後重拾「看錶」手勢 盧峻翔：壓力釋放

桃園璞園領航猿「夜王」盧峻翔今天在總冠軍賽前三戰陷入低潮後，今天總算在第四戰爆發，單場狂轟28分，且13分還是集中在拉鋸的第四節，在擺脫低潮後他也在隊友提醒下比出招牌的夜王「看錶」手勢，將前三戰的壓力一口氣釋放，

連續兩年拿下年度MVP的盧峻翔，今年總冠軍賽前3戰卻陷入低潮期，平均每場比賽僅能攻下9.7分，且三分球出手23次僅命中4球，低迷的進攻狀態也成為領航猿前三戰陷入苦戰的原因之一。

在前一場比賽賽後直言「感覺世界都在跟我對抗」的盧峻翔，在今天也總算擺脫低潮，雖然命中率3成33並不算特別出色，但首節個人就拿下8分，末節更是與李家慷攜手拿下21分，成為領航猿擺脫富邦勇士糾纏的兩大功臣。

談到今天擺脫低潮，並且在隊友白曜誠提醒下，重新比出個人招牌「看錶」手勢，盧峻翔賽後說：「那個怒吼就是釋放壓力，前三場狀況跟情緒都不太好，自己沒有想說要那麼早以那個手勢去慶祝，因為目前才2：2，系列賽還沒打完，但這就是釋放壓力的過程，這對於這個系列賽是很重要的，還是要贏兩場球，也謝謝小白提醒。」

對於今天做出的轉變，盧峻翔也認為教練、隊友和球迷的鼓勵是最大關鍵，其中李家慷在賽後記者會上也表示，儘管盧峻翔覺得世界都與他為敵，但領航猿全隊都與他站在一起，對此，盧峻翔則說：「大家鼓勵我，前三場打不好晚上睡不著，反思自己做了什麼，像是卡總在蒙古也打電話回來跟我們開會，要我們倆（跟李家慷）盡量去投三分球，不要在乎出手次數，不只球迷，教練也給我很大信心，這場球就是回饋給他們。」