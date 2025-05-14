PLG／盧峻翔甩低潮「看錶」狂飆28分 領航猿扳平戰局

PLG總冠軍賽第4戰今天在台北和平籃球館舉行，系列賽取得2：1領先的地主台北富邦勇士，今天在前三節打完雖然還保持領先，不過末節桃園璞園領航猿在本土雙槍李家慷、盧峻翔挺身而出下成功逆轉戰局，最終以91：75扳平戰局，雙方周六將移師桃園巨蛋進行關鍵第5戰。

富邦勇士在前一場比賽以7分差距取勝後，系列賽再度取得2：1領先優勢，今天他們則是繼續在主場迎戰領航猿，兩隊上半場也持續激戰，其中總冠軍賽手感不佳的盧峻翔，今天首節就投進兩顆三分球拿下8分，但富邦勇士仍是取得2分領先。

第二節領航猿雖然趁著富邦勇士連續發生失誤，兩度由葛拉漢發動反快攻逆轉戰局，但富邦勇士洪楷傑連續砍進兩顆三分球，加上莫巴耶單節也有7分進帳，上半場打完富邦勇士仍是以3分領先。

第三節兩隊手感依舊不佳，富邦勇士也帶著1分領先進入末節，不過領航猿李家慷在關鍵時刻挺身而出，前三節一分未得的他，在該節前4分鐘個人拿下8分，並帶領領航猿打出一波13：1的攻勢逆轉戰局，反觀富邦勇士洋將威希卻在該節剩下8分半鐘時，連續吞下進攻犯規與技術犯規，個人6犯離場，成為本場比賽最大轉捩點。

而系列賽前3場比賽表現不佳的盧峻翔，也在第四節擺脫低潮，單節個人進帳13分，並且比出招牌的「看錶」手勢，將前三戰的壓力一口氣釋出，最終領航猿也以16分差距再度將戰局扳平，雙方周六將在桃園進行第五戰。