TPBL／夢想家例行賽收官戰 雲豹來勢洶洶搶挑戰賽門票

TPBL福爾摩沙夢想家隊本周將進行例行賽最後兩場主場，於台中洲際迷你蛋先後迎戰新北國王與桃園台啤永豐雲豹，本周主題再次推出球迷喜愛的經典「黑綠對抗賽」活動，打破時間與空間限制，讓大家再次相聚夢想主場一起應援與同樂。

TPBL本周將在台中迎接例行賽封關戰，由地主夢想家先後出戰國王與雲豹，其中國王與夢想家目前都已經晉級季後賽，至於雲豹則將在最後一戰力拚晉級季後挑戰賽資格，雲豹如能贏球將能擠下特攻，晉級挑戰賽。

而夢想家在這兩日賽事也推出內容豐富活動，入場球迷領取限量盲包隊伍卡，加入黑綠陣營進行競賽。對抗賽關卡內容多元，結合線上線下合作任務，完成挑戰即可替隊伍累積積分，獲勝隊伍可兌換限量勝利胸章。

5月18為本季例行賽最後一戰，球團為回饋D-FANS會員的長期支持，當日可持實體會員卡領取門票入場觀賽。當天中場遊戲也邀請會員同樂，賽後將舉辦本季唯一一場球員簽名會，D-FANS會員入場即可獲得參與資格，球迷也可經由夢想商店消費滿額獲取簽名會資格，機會有限，敬請把握。

夢想家17日交手國王剩餘少數票券，翌日對上雲豹門票熱賣中，球迷朋友們可於全台 ibon機台及ibon售票系統購票。季後賽精彩賽29日將於夢想主場洲際迷你蛋正式開戰，售票相關資訊請鎖定夢想家官方社群。