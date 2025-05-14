籃球／世界盃男籃分組出爐 中日台韓將上演東亞大戰

2027卡達世界盃男籃賽於今天完成分組抽籤，其中在亞洲賽區，中華男籃與中國大陸、日本、南韓分入同組，分組賽第一階段將展開主客場雙循環賽制，並取每組前3名晉級第二階段。

世界盃男籃資格賽抽籤儀式今天凌晨舉行，並且由FIBA全球大使、NBA傳奇球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）主持，另外包括英國田徑名將莫法拉（Sir Mo Farah）、卡達跳高傳奇巴辛（Mutaz Essa Barshim）、卡達飛人穆沙（Yassin Mousa）也都一同參與，此外，上屆冠軍德國也由傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）代表帶著世界盃冠軍獎盃奈史密斯獎盃上台。

在全球80支參賽球隊透過分檔次抽籤後，在亞洲賽區部分，中華男籃最終與大陸、日本、南韓抽入B組，將上演「東亞大戰」，至於A組則為澳洲、紐西蘭、菲律賓、關島，C組為伊朗、約旦、敘利亞、伊拉克，D組為黎巴嫩、沙烏地阿拉伯、印度、卡達，其中身為地主的卡達已確定佔有一席會內賽資格。

這次世界盃資格賽將展開兩階段賽事，分組賽第一階段將展開主客場雙循環賽制，並取每組前3名晉級，晉級第二階段的12支球隊將帶著第一階段積分，於重新分為兩組後，與第一階段未將手過的隊伍進行主客場賽事，最終取分組前3名以及一支最好的第四名，加上地主卡達，成為亞洲區8支晉級會內賽的隊伍。