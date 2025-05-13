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TPBL／林書豪兄弟未隨隊出征 國王BCL資格賽不敵蒙古

聯合新聞網／ 綜合外電報導
「林家兄弟」林書豪（中）、林書緯（右3）未隨隊出征蒙古。資料照
「林家兄弟」林書豪（中）、林書緯（右3）未隨隊出征蒙古。資料照

新北國王昨（12日）在蒙古出戰BCL（亞洲籃球冠軍聯賽）東亞區資格賽小組賽，由於近期賽程緊湊，國王並未全員隨隊前往蒙古，儘管「最強阿伯」艾夫伯（Michael James Efevberha）此役猛砍31分12籃板，繳出「雙十」數據，加上本土球員蘇士軒、王柏智各拿11分的火力支援。然而，在陣中主力缺陣的情況下，最終國王以73：94不敵蒙古烏蘭巴托野馬，以小組第2晉級四強賽。

本場比賽，國王僅9人有出賽紀錄，陣中主力如李愷諺、林書豪、林書緯等人皆未出賽。

缺兵少將的國王從開賽便居於落後，半場打完以46：51落後8分。即便有艾夫伯的火力挹注，但難以撼動具有地主優勢且人員充沛的野馬隊，野馬此役共5人得分上雙，外援陶伯特（Jordan Tolbert）與米勒（Ian Bennet Miller）分別拿下16分、23分，本土前鋒巴特爾（Ikhbayar Chuluunbaatar）也有14分6籃板2助攻的優異表現，在得分多點開花的情況下，國王的防守疲於奔命，在末節被野馬打出一波21：4的猛烈攻勢，澆熄國王的反撲氣焰，苦吞第二敗。

國王小組賽戰績為4勝2敗，雖在本場比賽中，以21分的大比分差落敗，但仍舊以小組第二之姿，與野馬隊一同晉級四強賽，準決賽將對上桃園璞園領航猿，上演「台灣內戰」的戲碼，勝者將獲得代表台灣出戰會內賽的資格。

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