籃球／遭李芷霖指控拍不雅照 林庭謙3點聲明回應：非本人行為

味全龍啦啦隊成員李芷霖日前遭爆料介入他人婚姻，李芷霖發聲明反駁指控，並指出不雅照是與前男友林庭謙交往期間，被男方拍下，對此林庭謙今天在IG發聲明否認。

CBA天津男籃隊球星林庭謙針對近日媒體與社群上所流傳的私密內容與相關指控，透過IG限時動態發聲明否認，並表示不排除循法律途徑維權。

林庭謙聲明： 一、本人從未向任何人散佈、轉傳或外流任何私密影片或照片。關於李小姐所指述內容的來源與流傳過程，皆與本人無涉，非本人行為。 二、本人尊重任何人依法維權之權利，但對於不實影射及錯誤連結本人與該事件的言論，本人同樣不排除循法律途徑維權。 三、本人目前專注於休賽季訓練，期望各界勿就該事件對本人為不實揣測與連結。