瓦城支持台灣職籃發展 董事長徐承義現身冠軍戰開球

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+近日迎來冠軍戰，由臺北富邦勇士對決桃園璞園領航猿，吸引全台球迷熱烈關注。瓦城泰統集團（2729）作為臺北富邦勇士隊的重要贊助夥伴之一，董事長徐承義於日前驚喜現身臺北和平籃球館，受邀擔任冠軍戰系列賽第三戰的開球嘉賓，為比賽揭開序幕。

當天終場臺北富邦勇士成功把握主場優勢，再奪一勝，系列戰取得2:1領先。為歡慶贏球，瓦城泰統集團也祭出回饋活動，凡憑指定日期季後賽門票於平日至大心用餐，即可免費兌換「酥炸蝦醬雞米花」一份，號召全台球迷前往享用美味。

此次為冠軍戰開球，徐承義一改平日俐落正裝造型，換上臺北富邦勇士球衣亮相，帥氣英姿成為現場矚目焦點，在現場數千名球迷注視之下，從容且堅定地拋出手中的球，祝福臺北富邦勇士全力奪勝，順利完成開球後也與兩隊洋將威希與伯朗握手致意，宣告比賽正式展開。

而首次擔任開球嘉賓，也是首度為企業開球，徐承義表示自己平時熱衷各項運動，更是籃球愛好者，閒暇時不僅關注NBA賽事，也時常收看P. LEAGUE+球賽直播，此次非常開心能夠為冠軍賽開球，自己很享受現場的熱血氛圍，也呼籲全台球迷進場感受。

身為全台最大東方美食連鎖餐飲集團，同時也是台灣餐飲業領導品牌，瓦城在企業社會責任（ESG）方面積極耕耘，不僅專注於食品安全、員工培育福利與永續發展，更延伸至運動健康的推廣，在全體夥伴積極響應之下，集團致力落實企業ESG文化中的「員工健康與福祉」及「工作與生活平衡」兩大承諾，建立企業永續與人才共好的正向循環。

瓦城長期支持台灣職業運動賽事，主動贊助與參與各項體育活動，特別是與富邦集團的長期友好關係，促成瓦城成為臺北富邦勇士的贊助夥伴。徐承義表示，運動不僅能強健體魄，更能培養團隊合作與挑戰自我的精神，瓦城非常榮幸能夠透過贊助臺北富邦勇士，持續支持台灣籃球運動的發展，同時也鼓勵大眾多加關注賽事，共同推廣運動風氣。

當天終場臺北富邦勇士打出一波12:0攻勢，成功捍衛主場帶走關鍵勝利。瓦城以實際行動分享喜悅，即日起至5月29日（四），只要出示4月24日或4月25日的臺北富邦勇士季後賽門票，於周一至周四至大心新泰式麵食全台門市消費任一主餐，即可免費兌換「酥炸蝦醬雞米花」一份，讓球迷在享受美食的同時，也能延續賽場的熱血與感動。