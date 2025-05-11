TPBL／海神季賽最終戰不敵攻城獅 排名第三備戰季後賽

以例行賽第三晉級季後賽，高雄全家海神職業籃球隊11日例行賽封關戰作客新竹御嵿攻城獅隊，全隊14人出賽10人有得分紀錄，克雷格攻下全隊最佳23分，威勝22分、摩爾斯11分、于煥亞繳本土最佳12分，外帶本季新高9助攻，終場99比118落敗。

海神隊此役登錄全員包括魏莨哲、吳怡斌、唐維傑都獲上場機會，14人出賽10人有得分紀錄，共飆進16記三分球繳4成命中率，團隊助攻也達27次，但籃板42顆略遜對手。

總教練費雪指出這是兩隊例行賽最後一場，主旨希望球員保持健康打完比賽，並獲得上場時間，同時藉由比賽了解團隊攻防兩端執行程度，但對於球員的專注度並不滿意。

費雪說：「從現在開始要全力專注季後賽，了解季後賽對手，將最好的表現呈現在場上。」

于煥亞坦言此役可能因為無關排名，團隊心態並未武裝，「例行賽告一段落，挑戰即將開始，心態要武裝起來，不管是什麼比賽，應該要尊重對手尊重自己。」

于煥亞今飆進兩記三分球，攻下本土最佳12分、本季新高9助攻，他表示在場上就是做好教練賦予他的工作，「讓進攻端更順暢，閱讀比賽站位，幫助隊友找到好的空檔，持續做正確的選擇。」

克雷格攻下全隊最佳23分含三分球8投4中，威勝22分、8籃板、4助攻，威勝三分球繳7投4中，5成7高命中率。

例行賽告一段落，包括陳懷安（171分）、唐維傑(107分)，以及最佳進步獎熱門人選蘇文儒(338分) 得分與表現上都有所突破，皆寫下例行賽個人單場得分新高，海神隊也將持續強化板凳深度，備戰季後賽。