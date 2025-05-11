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TPBL／新人王大熱門雷蒙恩 笑稱首季如坐雲霄飛車

中央社／ 新北11日電
台新戰神雷蒙恩(右)。TPBL提供
台新戰神雷蒙恩(右)。TPBL提供

TPBL台北台新戰神今天以89比96不敵新北中信特攻，不過年度新人王大熱門雷蒙恩攻下18分，他表示第1個職業賽季學到很多，並笑說好像坐雲霄飛車。

雷蒙恩（Samuel Manu）是前中華職籃CBA洋將雷克斯（Rex H. Manu）之子，本季以選秀狀元之姿披上TPBL戰神球衣的他，一直是球團積極栽培潛力新星，雷蒙恩也透過表現逐漸獲得教練團信任，而且達成聯盟唯三「全勤」36場出賽的球員，搭配場均貢獻10.1分、4.8籃板，幾乎確定將年度新人王獎項納入囊中。

針對職業生涯首個賽季的表現，雷蒙恩賽後接受媒體聯訪時形容，如同坐雲霄飛車，並透露本季跟很多隊友包含洋將、資深球員等學到很多東西，「對於即將到來的季後賽，我保持興奮的心情。」

戰神總教練許皓程則笑說，雷蒙恩本季發揮確實就像在坐雲霄飛車，甚至有時候還沒有駕駛、自己在上面亂跑，不過他高度肯定雷蒙恩對於籃球的自律、執著，以及嚴格要求自身的身體、心理狀態，「以他這樣的精神，很值得我們期待未來。」

戰神今天作客特攻，雖然上半場陷入雙位數落後，但在易籃後展開反擊，甚至一度縮小分差至個位數，可惜決勝節仍無力逆轉比分，導致最後吞下敗仗。許皓程指出，已經鎖定例行賽第4名席次，仍希望球員全力求勝，「我在中場休息告訴球員，怎麼在下半場轉換心態，這是我們很好的學習機會。」

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