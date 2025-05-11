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TPBL／新北特攻勝戰神中止4連敗 保住季後賽生機

中央社／ 新北11日電
謝亞軒出手投籃。TPBL提供
謝亞軒出手投籃。TPBL提供

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北中信特攻今天靠著射手謝亞軒砍進18分，主場最終戰以96比89擊敗台北台新戰神、終止4連敗，同時保住晉級季後賽生機。

昨天在關鍵戰役不敵桃園台啤永豐雲豹後，特攻陷入4連敗低潮，今天「背靠背」在主場對上戰神，面臨不能再輸的「背水一戰」，否則將確定無緣季後賽。因此特攻從一開賽即展現積極度，並在上半場結束手握雙位數領先，雖然在易籃後遭遇亂流，所幸決勝節穩住陣腳，守住本季主場最終戰的勝利。

昨役三分球10投僅1中的謝亞軒，此役重新擦亮射手本色，飆進4記三分彈，貢獻18分、4助攻、3抄截。他賽後接受媒體聯訪透露，回家後徹夜難眠，但也告訴自己把不好的東西忘掉，好好地相信隊友與團隊面對今天的比賽，「不管有沒有後續，做好準備面對所有挑戰。」

本季特攻例行賽確定以16勝20負作收，能否取得季後賽席次，必須視雲豹18日作客福爾摩沙夢想家的戰況而定。特攻執行教練莫米爾（Momir Ratkovic）表示，今天球員終於醒來打出很好的內容，並提到未來命運沒有掌握在自己手裡，希望夢想家屆時以最好陣容迎戰。

身為球隊老大哥的曾文鼎則勉勵特攻隊友都還很年輕，就算本季提前結束，未來還是有很多比賽，「我覺得失敗不一定是錯的，反而能變為成長的養分，希望他們持續展現更好的自己，一季比一季更進步。」

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