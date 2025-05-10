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PLG／世界都在與我對抗 盧峻翔談低潮：不知怎麼了

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
領航猿一哥盧峻翔（右）總冠軍賽陷入低潮。圖／PLG提供
領航猿一哥盧峻翔（右）總冠軍賽陷入低潮。圖／PLG提供

過去兩年包辦PLG年度MVP的桃園璞園領航猿一哥盧峻翔，今年總冠軍賽陷入低潮，成為領航猿連連遭遇苦戰的關鍵，在今天僅攻下11分球隊也輸球的情況下，盧峻翔賽後坦言，中場時一度覺得世界都在與他對抗，不過副領隊陳信安適時鼓勵他，也希望自己能夠盡快找回狀態，面對現在困境。

今年例行賽平均每場比賽能攻下17分的盧峻翔，在進入總冠軍賽後卻陷入嚴重低潮，首戰僅拿下5分，第二戰雖然攻下13分，但三分球卻是7投0中，而今天第三戰領航猿作客富邦勇士主場，盧峻翔雖然在第三節前五分半鐘拿下8分，一度幫助領航猿逆轉戰局，不過最終卻是曇花一現，第四節個人一分未得，最終留下14投僅4中拿下11分的表現。

賽後盧峻翔在談到個人的低潮表現時表示，「其實這幾場一直想要找回自己感覺，希望自己打得有點耐心、有點團隊，去幫助球隊，不要那麼快落入對方陷阱，但就是一直發生不必要的失誤，都是我以前沒有感受到的，其實我也不知道怎麼了。」

盧峻翔更透露，中場休息時，他一度覺得這世界都在跟他對抗的時候，感謝副領隊陳信安鼓勵他，要他把不好事情忘掉，去面對下半場比賽，「其實我知道大家對我有很多的期待，我希望我自己能找回我的狀態，去面對現在的困境。」

籃球

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