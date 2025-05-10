TPBL／克羅馬準大三元退特攻 雲豹保晉級最後生機

新北中信特攻隊與桃園台啤永豐雲豹隊今天進行季後賽卡位關鍵戰，雲豹在只要輸球就將遭到淘汰的情況下，由洋將克羅馬猛轟31分外帶10籃板、9助攻「準大三元」領軍，以95：76輕取特攻，保住晉級最後一線生機。

排名第6名的雲豹在今天賽前以1場勝差落後特攻，在只要輸球的情況下，將確定無緣季後挑戰賽，並將由戰神與特攻晉級挑戰賽。在背水一戰的情況下，雲豹今天也打出贏球企圖心，上半場克羅馬一人就獨攬19分，搭配上本土球員林信寬、高錦瑋、王皓吉都有得分建樹，上半場打完雲豹就保有7分領先。

反觀近期連敗不止的特攻，今天上半場得分全集中在雙洋將飛馳、克力斯以及本土的施晉堯身上，進攻點明顯不如雲豹，不過在雲豹第三節攻勢無預警斷電，單節僅拿下14分的情況下，特攻也把握住機會由飛馳領軍反撲，該節剩下四分鐘時靠著謝亞軒和林韋翰的三分球扳平戰局。

但攻勢斷電的狀況在第四節卻轉換到特攻身上，特攻該節三分球出手8次全數落空，全隊僅拿下12分，且只有克力斯、飛馳和施晉堯有得分紀錄，反觀雲豹卻及時找回手感，克羅馬與高錦瑋合計投進4記三分球，兩人就合力拿下超過特攻單節團隊得分的14分，加上艾吉、威廉斯和丁冠皓的適時火力支援，最終雲豹就以19分差距拿下關鍵一勝，保住晉級挑戰賽希望。

雲豹今天共4人得分上雙，其中克羅馬貢獻31分、10籃板外帶9助攻的「準大三元」，高錦瑋則是投進3顆三分球拿下12分、11籃板、6助攻，威廉斯、艾吉也繳出得分、籃板雙十數據，至於特攻則以飛馳31分最佳。

雲豹在今天擊敗特攻後，也將保有對這兩隊有對戰優勢的戰神以例行賽戰績第四名送入季後挑戰賽。至於最後一張挑戰賽門票，如明天特攻不敵戰神，則由雲豹取得，若特攻贏戰神，則視18日雲豹與夢想家戰況，雲豹贏則雲豹晉級挑戰賽，雲豹輸則特攻晉級挑戰賽。