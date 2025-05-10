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PLG／末節12：0打退領航猿 富邦勇士系列賽2：1領先

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
富邦勇士隊金恩（右）比賽最後4分鐘帶動12：0攻勢奠定勝基。圖／台北富邦勇士隊提供
富邦勇士隊金恩（右）比賽最後4分鐘帶動12：0攻勢奠定勝基。圖／台北富邦勇士隊提供

PLG總冠軍賽前兩戰打完後戰成平手的台北富邦勇士隊與桃園璞園領航猿隊，今天移師到富邦勇士主場台北和平籃球館進行第3戰，第四節最後4分鐘還以2分落後的富邦勇士，在洋將金恩領軍下打出一波12：0的攻勢奠定勝基，最終以88：81擊敗領航猿，取得系列賽2：1領先。

PLG總冠軍賽前兩戰在桃園巨蛋進行完後，身為地主的領航猿靠著第二戰以11分差距取勝，將系列賽扳平，兩隊今天也帶著平手局面移師到和平籃球館再戰。

上半場地主富邦勇士就展現多點開花的攻勢，團隊共4人得分在7分以上，其中又以替補上陣的沃特斯拿下10分最佳，不過領航猿葛拉漢今天上表現不遑多讓，上半場個人就獨得19分，幫助領航猿上半場打完以3分差距落後。

易籃後，冠軍賽表現低迷的領航猿一哥盧峻翔總算甦醒，個人在前5分半鐘就拿下8分，其中包括投進2顆三分球，幫助領航猿逆轉戰局，不過今天外線手感火燙的富邦勇士金恩也回敬一顆三分球，加上冠軍賽表現搶眼的莫巴耶也接連取分，幫助富邦勇士再度要回領先，第三節結束前領航猿靠著伯朗三分球與丁恩迪的補籃，以65：64領先進入第四節。

不過第四節場上狀況卻風雲變色，領航猿在比賽最後4分鐘葛拉漢投進三分球取得2分領先後，卻出現進攻當機的狀況，讓富邦勇士在接下來3分鐘由金恩、周桂羽和賴廷恩聯手打出一波12：0的攻勢，反倒取得10分領先，奠定勝基，最終富邦勇士就以7分差距將系列賽戰績再度超前，取得2：1領先。

富邦勇士今天以金恩拿下19分、10籃板表現最佳，莫巴耶也有19分進帳，至於領航猿則以葛拉漢拿下29分最佳，盧峻翔雖然有11分表現，但得分卻都集中在第三節前五分半鐘。

籃球

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