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TPBL／林書豪率國王3連勝 自評例行賽很開心

中央社／ 新北9日電

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王今天靠著台裔球星林書豪的決勝節關鍵發揮，最後以102比97擊敗台北台新戰神、摘下3連勝，林書豪直言是開心例行賽。

近期進攻火力凶猛的國王今天在主場面對戰神，即便已經確定在TPBL例行賽稱王，國王依舊排出「林家兄弟」林書豪、林書緯搭配李愷諺及洋將曼尼高（Kenny Manigault）、桑尼（Sani Sakakini）的主力先發陣容，不過雙方從開局就陷入拉鋸戰，國王在前3節打完也僅取得2分領先。

進入決勝第4節，經驗豐富的國王靠著林書豪、李愷諺接連挺身而出飆分，加上曼尼高的穿針引線，如願擺脫戰神糾纏，最後以5分之差驚險捍衛主場，同時勇奪近期3連勝，依舊維持高檔表現。

國王此役從板凳出發的沃許本（Jason Washburn）攻下全隊最高20分，外帶8籃板，曼尼高則繳出17分、11籃板、7助攻接近大三元的成績單。另外林書豪、李愷諺皆挹注16分，尤其李愷諺還上演4抄截，堪稱攻守俱佳。

國王總教練萊恩（Ryan Marchand）賽後接受媒體聯訪表示，透過每場比賽調整，嘗試新的東西，即便季後賽首輪對手很有可能是戰神，但他沒有想這麼多，「非常開心拿下本季最後一場主場勝利。」

例行賽漸入尾聲，林書豪形容本季很好玩，尤其感受到國王是一個團隊，因此每天都很興奮看到教練團、隊友，甚至看著年輕球員逐步成長，都讓他獲得非常大的成就感。

林書豪也說：「對今年環境、文化非常開心，雖然我的命中率、效率可能沒有這麼好，但最重要的是，我有保持健康。」

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