TPBL／林書豪拿25分 國王首節得分破紀錄宰雲豹

TPBL新北國王今天主場迎戰雲豹，上演屠殺戲碼，首節就轟下破聯盟紀錄的48分，加上林書豪全場挹注25分、7助攻，終場就以117比84大勝對手，收下2連勝。

已經確定拿下台灣職業籃球大聯盟（TPBL）例行賽龍頭的國王，最近2場狀態火燙，前一場以121比76大勝新北中信特攻，今天再以117比84擊敗台啤永豐雲豹，2場平均勝分高達39分，儼然為季後賽做好準備。

國王首節就火力全開，單節團隊三分球14投10中，2分球11投9中，還送出14次助攻；反觀雲豹單節僅投進5球、拿下12分，讓國王輕鬆取得36分的領先。

國王首節48分、投進10記三分球、送出14次助攻，以及上半場得到71分，全都打破單節和半場的聯盟紀錄，也讓比賽早早定調。

國王全隊共6人得分達雙位數，除了林書豪外，弟弟林書緯也拿下17分，並且送出全隊最多的9次助攻；國王團隊戰力驚人，今天全隊送出高達33次助攻。

林書緯賽後接受轉播單位訪問時表示，最近幾場都是遇到在拚搶季後賽席次的球隊，「也就表示我們有可能在季後賽對壘，所以必須要把態度打出來，展現出我們也準備好季後賽的狀態。」

國王本季除了TPBL外，還跨海打了東亞超級籃球聯賽（EASL）和亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽（BCL），儘管賽事密集，但對全隊都有正向影響。

林書緯指出，今年打了3個不同的聯賽，雖然辛苦，但對於團隊默契很有幫助，這也是今天全隊能傳出這麼多助攻的原因。

單節48分、半場71分 新北國王一戰大破聯盟四紀錄

剛結束曼谷BCL客場二連戰返台的新北國王，今（8日）回歸主場迎戰桃園永豐雲豹，即便舟車勞頓，全隊依然火力全開，展現強大團隊戰力。此役共有六人得分上雙，豪取117比84大勝雲豹，更打破四項聯盟紀錄（包含首節單節得分、首節單節三分球進球、首節單節助攻以及半場得分）。

新北國王首節氣勢如虹，手感發燙，內外線樣樣來，三分球連發毫不手軟，單節猛攻48分，其中包含10記三分球，第一節打完領先超過30分，一舉刷新聯盟單節得分與單節三分球進球數兩項紀錄。上半場國王團隊多點開花，投籃命中率高達60%，林書豪上半場砍下19分，林書緯也貢獻15分，團隊展現高效配合，送出20次助攻，並成功抄截6次，攻防兩端皆壓制對手。半場結束，國王以71比34大幅領先，再度刷新聯盟半場最高得分紀錄。下半場國王持續掌控戰局，火力不減，領先優勢一度擴大至40分以上，終場以117比84大勝雲豹。

賽後萊恩教練表示：「我不知道我們今天打破了這麼多紀錄，但這確實是非常棒的一場比賽。球員們在心態上的準備做得非常好，這對我們來說是關鍵，也正因如此，我們才能拿下這場漂亮的勝利。」

連兩場團隊都送出超過30次助攻，林書豪說明：「雖然這場比賽對排名沒有影響，但我們仍全力以赴，就是出於對隊友和對手的尊重。我覺得我們比對手更拚，也很感謝教練團已經建立起穩定的體系，整體打法也越來越成熟、有經驗。」

李愷諺前陣子受傷勢影響，近期攻守上逐漸回溫，談到傷勢狀態，李愷諺說明：「目前大概恢復到90%到95%的狀態，因為賽程密集，加上練球時對打的機會不多，所以我盡量透過實戰去找回節奏。狀況難免有起伏，很感謝教練團和隊友的耐心，準備好迎接季後賽。」