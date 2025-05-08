SBL／布蘭登雙20加另類大三元 裕隆橫掃台銀奪三連霸

SBL總冠軍賽第三戰今天在板橋體育館舉行，裕隆在前三節與台銀一路拉鋸下，第四節靠著洋將布蘭登、高承恩單節合力拿下13分，最終以65：62橫掃台銀，完成3連霸。

在冠軍賽前兩戰都順利取勝率先取得聽牌優勢後，裕隆今天在總冠軍賽第三戰力拚橫掃與隊史第7冠，不過在前三節賽事中，背水一戰的台銀也一路緊咬比分，裕隆也僅以4分差距領先。

但第四節裕隆裕隆在布蘭登領軍下，一度將領先差距擴大到12分，但台銀也展現韌性，在比賽最後1分14秒靠著洋將葛拉斯的三分球命中，追到僅剩下1分差距，不過接下來台銀直到比賽終了前都未能再有分數進帳，最終就由裕隆以3分差距取勝，並拋下三連霸藍色彩帶。

裕隆今天以布蘭登攻下20分、20籃板、7阻攻、10失誤的「另類大三元」表現最佳，至於年度MVP藍少甫也攻下16分，高承恩則是投進四記三分球拿下12分。

對於幫助裕隆完成3連霸，藍少甫賽後表示，「總冠軍賽開打前中間休一個禮拜，第一場靠布蘭登爆量演出，第二場我們就不再不怯場，把自己本土一些優勢展現。走到今天很感動，中間有傷兵潮，損失一名後衛跟中鋒，中鋒就豪哥（吳岱豪），所以我們要帶領其他人融入這團隊，壓力其實有點大。」 裕隆橫掃台銀完成三連霸。記者陳正興／攝影

SBL布蘭登摘FMVP感謝隊友 笑稱終於可以好好睡覺

【中央社／8日台北電】

超級籃球聯賽SBL裕隆集團籃球隊今天以橫掃之姿擊敗台灣銀行，締造隊史第2度3連霸，榮膺FMVP的洋將布蘭登特別感謝隊友，並笑說終於可以好好睡覺。

賽前已經取得聽牌優勢的SBL衛冕軍裕隆，今天在總冠軍賽第3戰靠著洋將布蘭登（Brandon Moss）狂轟「雙20」20分、20籃板，外帶5助攻、7阻攻，搭配藍少甫挹注16分，高承恩飆進4記三分球、貢獻12分，最後以65比62橫掃台銀，再次建立「裕隆王朝」，並進帳隊史第8冠。

布蘭登這次總冠軍賽繳出超水準發揮，3戰場均攻下31分、21.7籃板、5.7助攻、4.3阻攻，如願抱回總冠軍賽總有價值球員（FMVP），他在賽後接受媒體聯訪時表示完全沒有想過，並提到自己喜歡幫助團隊變得更好，因此這個獎座想要感謝隊友，並笑說：「終於可以好好睡覺了。」

本季裕隆在例行賽稱王、直接晉級總冠軍賽，布蘭登認為在等待對手期間做了很多準備，並以平常心看待，「很開心我們做到了。」他更直言，裕隆是不斷贏球的勁旅，到明年賽季也一樣是1支強隊，不過針對下季是否回歸，布蘭登並未明說，僅表示會再與團隊討論。

上季率隊走過假球風波後奪冠，如今幫助裕隆完成3連霸，執行教練李啟億賽後忍不住泛淚表示，每座冠軍都很艱難，並透露球團並未給予奪冠壓力，只希望球員享受比賽，「經過那些風波我覺得是好事，讓一些在別隊沒有空間的球員獲得舞台，他們也會更積極。」