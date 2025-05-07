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PLG／從落後15分到逆轉 關達祐：防守讓我們起死回生

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
領航猿在主場成功將戰局扳平。圖／PLG提供
領航猿在主場成功將戰局扳平。圖／PLG提供

桃園璞園領航猿今天在總冠軍賽第二戰，在上半場落後台北富邦勇士到15分的情況下，下半場靠著攻守找回節奏逆轉戰局，其中替補上陣的關達祐在第四節有攻有守的亮眼表現更是一大關鍵，他賽後也直言，讓領航猿本場比賽起死回生的就是防守。

領航猿今天在主場續戰富邦勇士，上半場在禁區遭到富邦勇士轟炸、抓下12個進攻籃板的情況下，一度落後對手達到15分之多，不過易籃後領航猿從防守和籃板鞏固做起，也連帶帶動進攻找回節奏，成功在第三節逆轉戰局，第四節關鍵時刻更是靠著關達祐的三分打，以及連續幾波防守擋下對手攻勢，最終以11分差距扳平戰局。

關達祐今天雖然替補上陣僅近16分鐘，帳面上也雖然只有7分、3籃板、3助攻、2抄截，不過第四節末段的幾次關鍵防守表現，讓他成為領航猿守成的最大功臣，賽後他說：「這場比賽在中場的時候蠻煎熬的，落後蠻多的，教練中場跟我們說要更有耐心，上去就是做好防守，讓我們起死回生的就是防守，讓我們有轉換快攻，空檔有把握住，這場勝利對我們蠻重要的。」

至於領航猿總教練卡米諾斯也直言，這場比賽贏球有兩大關鍵，就是下半場的籃板鞏固，讓富邦勇士二波進攻一分未得，另外就是球的流動與分享比第一場比賽做得更好，對於防守的閱讀也有更好的判斷，「雖然現在不是我們想要的2：0，但這場勝利對我們來說仍是很重要。」 

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