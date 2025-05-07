快訊

傳國民黨中央黨部將被搜 吳宗憲赴中常會傳授教戰守則

聽新聞
0:00 / 0:00

PLG／關達祐末節挺身 領航猿15分落後逆轉扳平戰局

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
領航猿關達祐下半場有攻有守的表現成為球隊贏球功臣。圖／PLG提供
領航猿關達祐下半場有攻有守的表現成為球隊贏球功臣。圖／PLG提供

在PLG總冠軍賽首戰以2分差距輸球後，桃園璞園領航猿今天繼續在主場桃園巨蛋出戰台北富邦勇士，儘管上半場富邦勇士一度取得15分領先，但下半場領航猿在洋將瓊斯火力全開，以及關達祐有攻有守的表現下逆轉戰局，最終領航猿就以92：81將系列賽扳成1：1平手，雙方將於10日轉戰富邦勇士主場台北和平籃球館再戰。  

富邦勇士在總冠軍賽首戰的焦土戰中，靠著莫巴耶猛轟26分在客場拔得頭籌，而雙方今天繼續在領航猿主場交手，兩隊在首節就展現有別於首戰的火燙手感，其中富邦勇士在莫巴耶延續火燙手感首節就有7分進帳下，取得28：23領先。

第二節富邦勇士打出5：0開節攻勢後取得10分領先，在該節剩下4分47秒時，領航猿伯朗在與威希卡位過程中爆發肢體衝突，沃特斯上前理論也遭到伯朗撞開，最終伯朗吞下一次違反運動精神犯規，沃特斯則是吞下技術犯規，富邦勇士也趁勢將領先優勢擴大到15分，不過領航猿在上半場結束前，靠著李家慷、葛拉漢兩顆三分球，追到47：55。

易籃後領航員繼續反撲，在團隊投進5顆三分球下，領航猿打出單節26：14的攻勢逆轉戰局，儘管第四節中段富邦勇士一度靠著洪楷傑三分中命中追平比數，但倒數4分39秒，領航猿關達祐在威希與柏德防守下完成「三分打」，幫助領航猿重新要回領先優勢，且回頭又在防守端連續抄球成功，讓領航猿士氣大振。

倒數3分半鐘整場比賽手感不佳的盧峻翔也挺身而出拋投得分，個人下半場首度得分，加上伯朗在倒數1分43秒投進三分球，幫助領航猿取得8分領先奠定勝基，最終領航猿就以11分差距拿下勝利，將系列賽扳平。

領航猿今天共計5人得分上雙，其中以瓊斯21分其中15分集中在下半場最佳，葛拉漢則有17分，伯朗、盧峻翔與李家慷同為13分。

籃球

延伸閱讀

PLG／盧峻翔總冠軍賽首戰熄火 將專注接下來賽事

PLG／莫巴耶末節帶傷攻下14分 冠軍賽首戰勇士擊退領航猿

PLG／冠軍賽5日登場 盧峻翔林志傑跨世代對決成焦點

PLG／領航猿盧峻翔蟬聯年度MVP 隊友伯朗奪年度洋將

相關新聞

PLG／關達祐末節挺身 領航猿15分落後逆轉扳平戰局

在PLG總冠軍賽首戰以2分差距輸球後，桃園璞園領航猿今天繼續在主場桃園巨蛋出戰台北富邦勇士，儘管上半場富邦勇士一度取得1...

PLG／從落後15分到逆轉 關達祐：防守讓我們起死回生

桃園璞園領航猿今天在總冠軍賽第二戰，在上半場落後台北富邦勇士到15分的情況下，下半場靠著攻守找回節奏逆轉戰局，其中替補上...

HBL／乙級八強戰力大洗牌 全國決賽13日板橋登場

113學年度HBL乙級全國決賽即將於13日在新北市板橋體育館點燃戰火，今天由男、女子組八強代表出席開賽記者會並進行最終宣...

PLG／季後賽出局後異動 獵鷹吳岱豪、張博勝等4人離隊

今年在PLG季後賽首輪鎩羽而歸後，台南台鋼獵鷹隊今天宣布，包括老將張博勝、借將到裕隆的吳岱豪、曾旅日的劉駿霆以及前鋒韓杰...

PLG／盧峻翔總冠軍賽首戰熄火 將專注接下來賽事

台灣職籃P.LEAGUE+ 桃園璞園領航猿今天在總冠軍賽首戰以76比78不敵台北富邦勇士，其中年度MVP得主盧峻翔僅進帳...

PLG／莫巴耶末節帶傷攻下14分 冠軍賽首戰勇士擊退領航猿

職籃PLG冠軍賽富邦勇士對決璞園領航猿，於今天起在桃園巨蛋點燃戰火，兩軍首戰成了低比分的防守戰，上半場領航猿以36：33取得領先，下半場交鋒，雙方互不相讓，全力拚防守，此役最終決戰關鍵就在第四節，勇士

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。