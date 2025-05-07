PLG／關達祐末節挺身 領航猿15分落後逆轉扳平戰局

在PLG總冠軍賽首戰以2分差距輸球後，桃園璞園領航猿今天繼續在主場桃園巨蛋出戰台北富邦勇士，儘管上半場富邦勇士一度取得15分領先，但下半場領航猿在洋將瓊斯火力全開，以及關達祐有攻有守的表現下逆轉戰局，最終領航猿就以92：81將系列賽扳成1：1平手，雙方將於10日轉戰富邦勇士主場台北和平籃球館再戰。

富邦勇士在總冠軍賽首戰的焦土戰中，靠著莫巴耶猛轟26分在客場拔得頭籌，而雙方今天繼續在領航猿主場交手，兩隊在首節就展現有別於首戰的火燙手感，其中富邦勇士在莫巴耶延續火燙手感首節就有7分進帳下，取得28：23領先。

第二節富邦勇士打出5：0開節攻勢後取得10分領先，在該節剩下4分47秒時，領航猿伯朗在與威希卡位過程中爆發肢體衝突，沃特斯上前理論也遭到伯朗撞開，最終伯朗吞下一次違反運動精神犯規，沃特斯則是吞下技術犯規，富邦勇士也趁勢將領先優勢擴大到15分，不過領航猿在上半場結束前，靠著李家慷、葛拉漢兩顆三分球，追到47：55。

易籃後領航員繼續反撲，在團隊投進5顆三分球下，領航猿打出單節26：14的攻勢逆轉戰局，儘管第四節中段富邦勇士一度靠著洪楷傑三分中命中追平比數，但倒數4分39秒，領航猿關達祐在威希與柏德防守下完成「三分打」，幫助領航猿重新要回領先優勢，且回頭又在防守端連續抄球成功，讓領航猿士氣大振。

倒數3分半鐘整場比賽手感不佳的盧峻翔也挺身而出拋投得分，個人下半場首度得分，加上伯朗在倒數1分43秒投進三分球，幫助領航猿取得8分領先奠定勝基，最終領航猿就以11分差距拿下勝利，將系列賽扳平。

領航猿今天共計5人得分上雙，其中以瓊斯21分其中15分集中在下半場最佳，葛拉漢則有17分，伯朗、盧峻翔與李家慷同為13分。