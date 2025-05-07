HBL／乙級八強戰力大洗牌 全國決賽13日板橋登場

113學年度HBL乙級全國決賽即將於13日在新北市板橋體育館點燃戰火，今天由男、女子組八強代表出席開賽記者會並進行最終宣戰儀式，宣誓各路人馬將全力以赴爭奪總冠軍獎盃。

今年男、女子組有多支球隊重返全國決賽行列，激烈戰況更是精彩可期，高中體總胡劍峯會長說：「很高興看到今年男女八強隊伍中都有著傳統學術名校，這證明體育與學術教育是可以並重發展的，希望所有球員們都可以盡情發揮，朝著冠軍夢想努力。」

男子組賽事方面，本屆全國決賽參賽學校大洗牌，除了高師附中與嘉義高中再闖八強外，其餘6支球隊上屆都未能打進決賽，可見高中基層籃球的蓬勃發展與各方勢力的更替興盛。決賽名單中，曾經在99學年度拿下冠軍的花蓮高工暌違7年再度回到全國八強；而搶下北區第二名的永春高中，則是隊史第一次勇闖全國決賽。

女子組方面同樣有老朋友重返全國決賽，台南女中暌違21年再度搶下全國決賽門票，與台中女中的名校對決將是一大話題；永春高中則是再闖八強，也是本屆唯一男、女隊都闖進全國決賽的學校。而連續兩年都飲恨拿下亞軍的桃園陽明高中則是誓言一雪前恥，以奪冠為唯一目標。

本屆賽事歡迎球迷進場為心愛球隊加油，也為了服務更多關心高中乙級籃球發展的球迷，特地新增更多元的收視管道，電視轉播方面，由小公視頻道負責，還可透過「公視體育電視轉播」臉書粉絲頁，以及BE HEROES與公視+的YouTube頻道欣賞熱血賽事。

此外，本屆賽事冠軍戒指與錦旗也有巧思，全新設計加進吉祥物WOOHOO造型，而八強球隊的球衣與教練團服裝，皆與DV合作，提供球員與教練團最舒適的比賽體驗。