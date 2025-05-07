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PLG／季後賽出局後異動 獵鷹吳岱豪、張博勝等4人離隊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
獵鷹隊宣布吳岱豪（右起）、劉駿霆、張博勝、韓杰諭等4人離隊。圖／台南台鋼獵鷹隊提供
獵鷹隊宣布吳岱豪（右起）、劉駿霆、張博勝、韓杰諭等4人離隊。圖／台南台鋼獵鷹隊提供

今年在PLG季後賽首輪鎩羽而歸後，台南台鋼獵鷹隊今天宣布，包括老將張博勝、借將到裕隆的吳岱豪、曾旅日的劉駿霆以及前鋒韓杰諭離隊，正式展開季後人員異動。

獵鷹本賽季轉戰PLG就打出亮眼佳績，以例行賽第3名晉級季後賽，不過對富邦勇士隊系列賽中以1：3遭到淘汰出局，無緣爭奪冠軍，今天球團宣布季後異動，張博勝、吳岱豪、劉駿霆、韓杰諭正式離隊。

身為黃金世代中鋒的吳岱豪，過去兩個賽季都以借將方式披上SBL裕隆戰袍隊，並幫助裕隆去年奪冠，裕隆明天將挑戰3連霸，張博勝、劉駿霆、韓杰諭本賽季上場機會都不多。  

對於4名球員正式離隊，獵鷹球團感謝4位球員過去的努力與貢獻，陪伴獵鷹走過無數重要時刻，祝福他們未來一切順利，能有更好的發展空間。 

籃球

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