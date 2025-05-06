快訊

郭智輝花22萬密宴AIT、圖利崇越旗下餐廳？經濟部：經長個人負擔

台股開盤下跌179點 台積電開低22元

法務出動！配件商Genki提早秀Switch 2配件 任天堂真的要告了

聽新聞
0:00 / 0:00

PLG／盧峻翔總冠軍賽首戰熄火 將專注接下來賽事

中央社／ 桃園5日電
台灣職籃P.LEAGUE+ 桃園璞園領航猿5日於主場迎戰台北富邦勇士，然而在本土球星盧峻翔（持球者）得分熄火、僅進帳5分情況下，在總冠軍賽首戰以76比78落敗。 中央社（PLG提供）
台灣職籃P.LEAGUE+ 桃園璞園領航猿5日於主場迎戰台北富邦勇士，然而在本土球星盧峻翔（持球者）得分熄火、僅進帳5分情況下，在總冠軍賽首戰以76比78落敗。 中央社（PLG提供）

職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿隊今天在總冠軍賽首戰以76比78不敵台北富邦勇士隊，其中年度MVP得主盧峻翔僅進帳5分，他表示將專注在接下來賽事。

本季蟬聯PLG年度最有價值球員（MVP）的盧峻翔，出色得分能力是領航猿可以在例行賽稱王的關鍵，然而他在今天的總冠軍賽首戰遭到勇士重兵看守，導致投籃命中率不佳，全場16投僅2中、進帳5分，還出現4次失誤，無緣帶領球隊在總冠軍賽拔得頭籌。

盧峻翔賽後接受媒體聯訪時自評，狀況確實不是很好，因此沒有想要多說什麼，「今天過了就過了，專注在接下來的比賽，還是很相信隊友跟教練。」

除了盧峻翔發揮不如預期，領航猿全場獲得14次罰球，沒想到僅投進4顆，罰球命中率28.57%甚至比三分球命中率還低，同樣是落敗的關鍵因素之一，領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）也坦承進攻端表現不佳，「這樣的罰球命中率真的很難贏球。」

不過，卡米諾斯認為，終場前3個關鍵play皆未得到哨聲，先是勇士後衛陳又瑋在場邊發球5秒違例，隨後勇士短暫停沒有即時回到場上，已經構成延誤比賽、能夠吹技術犯規，加上執行最後一擊的洋將伯朗（Alec Brown）被周桂羽犯規，「我們確實攻得不好，但每次吹判有問題都是富邦得利。」

下一戰領航猿將在7日持續於主場迎戰勇士，飆進重要三分彈、一度幫助領航猿逆轉的後衛李家慷則提到，今天節奏被對手帶著走，又無法找到破解方式，尤其罰球絕對要再改進，「回去做好調整。」

PLG 富邦勇士 桃園璞園領航猿 盧峻翔

延伸閱讀

PLG／莫巴耶末節帶傷攻下14分 冠軍賽首戰勇士擊退領航猿

PLG／冠軍賽5日登場 盧峻翔林志傑跨世代對決成焦點

PLG／領航猿盧峻翔蟬聯年度MVP 隊友伯朗奪年度洋將

BCL／盧峻翔飆26分退蒙古勁旅 領航猿5連勝晉級四強

相關新聞

PLG／盧峻翔總冠軍賽首戰熄火 將專注接下來賽事

台灣職籃P.LEAGUE+ 桃園璞園領航猿今天在總冠軍賽首戰以76比78不敵台北富邦勇士，其中年度MVP得主盧峻翔僅進帳...

PLG／莫巴耶末節帶傷攻下14分 冠軍賽首戰勇士擊退領航猿

職籃PLG冠軍賽富邦勇士對決璞園領航猿，於今天起在桃園巨蛋點燃戰火，兩軍首戰成了低比分的防守戰，上半場領航猿以36：33取得領先，下半場交鋒，雙方互不相讓，全力拚防守，此役最終決戰關鍵就在第四節，勇士

TPBL／國王林書豪、海神威勝4月火力全開 分奪單月MVP、最佳外援

隨著2024-25 TPBL賽季例行賽進入尾聲，聯盟今日（5日）公布四月份單月獎項，由新北國王林書豪獲選MVP、高雄全家海神威勝（Kaleb Wesson）獲選最佳外援。兩位主將在四月持續扮演關鍵角色

籃球／U19籃球聯盟 范耿祥兒子范恩愷「雙十」助隊晉四強

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟部分分組進入季後賽階段，4日在信義運動中心上演精采好戲，U12發展組Falcons以...

SBL／布蘭登轟準大三元 裕隆拚3連霸差最後一步

超級籃球聯賽SBL裕隆集團籃球隊今天靠著洋將布蘭登繳出「準大三元」29分、23籃板、8助攻，最後以84比63擊敗台灣銀行...

TPBL／馬建豪再見抄截 夢想家鎖定例行賽第二

台灣職業籃球大聯盟TPBL福爾摩沙夢想家今天靠著馬建豪攻下全場最高28分，外帶上演再見抄截，最後以104比101擊敗高雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。