PLG／莫巴耶末節帶傷攻下14分 冠軍賽首戰勇士擊退領航猿

職籃PLG冠軍賽富邦勇士對決璞園領航猿，於今天起在桃園巨蛋點燃戰火，兩軍首戰成了低比分的防守戰，上半場領航猿以36：33取得領先，下半場交鋒，雙方互不相讓，全力拚防守，此役最終決戰關鍵就在第四節，勇士隊莫巴耶雖出現腿部拉傷的狀況，但仍在這一節強攻14分，，終場勇士就以78：76取勝拔得頭籌，兩軍創下PLG冠軍賽最低總得分紀錄。

此役，占有主場優勢的領航猿，雖首節打出22：13領先，但勇士在第二節也壓制領航猿只攻進14分，於半場結束，勇士只落後3分，第三節開始，兩軍就呈現膠著狀態，無論那一方始終拉不開比數，而在三節結束，領航猿55：53領先。

此役莫巴耶全場攻下26分。