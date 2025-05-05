聽新聞
0:00 / 0:00
PLG／莫巴耶末節帶傷攻下14分 冠軍賽首戰勇士擊退領航猿
職籃PLG冠軍賽富邦勇士對決璞園領航猿，於今天起在桃園巨蛋點燃戰火，兩軍首戰成了低比分的防守戰，上半場領航猿以36：33取得領先，下半場交鋒，雙方互不相讓，全力拚防守，此役最終決戰關鍵就在第四節，勇士隊莫巴耶雖出現腿部拉傷的狀況，但仍在這一節強攻14分，，終場勇士就以78：76取勝拔得頭籌，兩軍創下PLG冠軍賽最低總得分紀錄。
此役，占有主場優勢的領航猿，雖首節打出22：13領先，但勇士在第二節也壓制領航猿只攻進14分，於半場結束，勇士只落後3分，第三節開始，兩軍就呈現膠著狀態，無論那一方始終拉不開比數，而在三節結束，領航猿55：53領先。
此役莫巴耶全場攻下26分。
《獅吼台南棒球訂製書》火熱預購
《誰是NBA季後賽預測王》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言