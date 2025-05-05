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TPBL／國王林書豪、海神威勝4月火力全開 分奪單月MVP、最佳外援

聯合新聞網／ 綜合報導
新北國王林書豪。TPBL提供
新北國王林書豪。TPBL提供

隨著2024-25 TPBL賽季例行賽進入尾聲，聯盟今日（5日）公布四月份單月獎項，由新北國王林書豪獲選MVP、高雄全家海神威勝（Kaleb Wesson）獲選最佳外援。兩位主將在四月持續扮演關鍵角色，不僅場上表現穩定，更攜手帶領所屬球隊率先晉級季後賽，成為隊伍衝擊總冠軍的核心戰力。

林書豪穩健領軍 關鍵戰役展現大將之風

面對激烈的排名競爭，林書豪在四月再次扛起國王大旗，場均繳出18.4分、6.4籃板、5.1助攻與1.9抄截的全能成績，並且在多場關鍵戰役中展現不同等級的領袖能力，帶領國王穩居排名第一，並順利提前取得季後賽資格。

特別是在4月5日對戰海神一役，林書豪單場貢獻29分、6助攻、 5顆三分球，末節幾次關鍵進球幫助球隊穩住戰局，以106比92擊退對手。而在4月20日對決特攻的比賽中，他不但嚴防特攻得分主力飛馳，還需組織國王進攻、串聯團隊攻勢，全場攻下22分、8助攻，率隊順利以111:79取得勝利。

林書豪三度贏得媒體與球迷高度認可，最終在媒體投票中獲得11張第一名選票，並以35.9%的加權總分獲得四月MVP殊榮，擊退四月亦表現出色的高錦瑋(27.6%)與蘇文儒(20%)。

高雄全家海神威勝。TPBL提供
高雄全家海神威勝。TPBL提供

威勝扛起海神禁區 火力穩定獲頒最佳外援

高雄海神外援威勝於去年十二月中遭遇右手掌骨骨裂，一度缺陣三個多月。直至4月11日客場面對夢想家才正式回歸，他的復出大幅改變球隊節奏與攻守平衡，4月底率隊打出一敗四勝的亮眼戰績。

尤其在4月26、27日主場對戰國王與特攻的背靠背二連戰中，威勝火力全開。26日面對國王，他正負值19為全場最高，並送出6助攻與21籃板，不論是團隊配合還是鞏固禁區皆有聲有色；27日對上特攻繳出全場最高20分與13顆籃板，並且在第四節倒數4秒送上麻辣鍋，將戰局逼入延長賽。最後關頭，攻守兩端更是展現出色的解決能力與領袖氣質。

復出後五場比賽，場均轟下17分、16.6籃板、4助攻、1.8阻攻與1.4抄截的全能數據，效率值27.6為聯盟最高。在媒體與球迷投票中皆名列第一，總計獲得41.2%的加權總分，力壓其他外援，再度證明其不可動搖的競爭力，榮獲四月最佳外援，亦幫助海神在四月下旬提前鎖定季後賽席次。

儘管國王與海神已順利取得季後賽資格，其他球隊仍在為最後席次奮戰。TPBL邀請所有球迷持續關注例行賽最後階段的精彩賽事，一同見證究竟誰能在白熱化的競爭中脫穎而出，挺進季後賽舞台！

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