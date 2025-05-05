籃球／U19籃球聯盟 范耿祥兒子范恩愷「雙十」助隊晉四強

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟部分分組進入季後賽階段，4日在信義運動中心上演精采好戲，U12發展組Falcons以35：34險勝TKO挺進四強，陣中主將范恩愷的父親還是前SBL達欣隊球員范耿祥。

Falcons上半場一路領先，卻在第四節風雲變色，遭到一波10：2攻勢逼平，最終靠著堅強防守與范恩愷再見抄截，以1分之差勝出，四強賽對手將是分組龍頭、首輪輪空的種子Mamba。

「後面失誤太多，籃下又一直沒放進，幸好有驚無險。」Falcons黃璽謙賽後稱讚范恩愷的表現，「他的傳球很好，可以帶動隊友，球商也很高。」

范恩愷今天繳出17分、13籃板、4助攻、8抄截、2阻攻，搶到籃板後長傳快攻有模有樣，不過全場發生7次失誤。隊友王亞比10分，陳柏言6分、4籃板。

「我沒有教他欸。天生神力吧。」范耿祥今天一早就陪孩子到場熱身，他透露自己沒有時間一對一指導，不過比賽完會給些意見，也會帶他看影片回顧，「U19聯盟場場都有影片很棒，回去檢討才有依據。」

2歲就跟著父親在球場「爬」的范恩愷現在身高已經156公分，雖然國小前住在台南阿嬤家，對籃球似乎是寫在血液裡的熱愛，小時候把阿嬤機車菜籃當籃框投，一度把菜籃砸壞。

「砸壞過一次，很不好意思。」范恩愷笑說：「從小對籃球就很有記憶，在球場看到那些大哥哥都很羨慕，很高，又很帥。」

身高僅165公分的范耿祥球員時期頗具爆發力，是速度飛快的地板型控衛，退休後從事教職，目前是UBA政治大學教練。兒子繼承他的衣缽，還加上一位名人當老師：前政大王牌控衛、現效力日本B1聯盟滋賀湖泊隊的游艾喆。

「我都讓他看游艾喆的影片，而且日本球隊都打團隊，比較適合我們。」范耿祥笑說：「我覺得他已經打很棒了，我這年紀應該還在玩沙吧。」

范恩愷的偶像確實就是游艾喆，「學長很會傳球，很會動腦，他對健行科大逆轉那場比賽我經常找來看，希望有機會可以去日本幫他加油。」

其他季後賽場次，U15乙組GEAR以51：30擊敗內湖國中，蘇育輝15分、9籃板，向皇羽10分、10籃板，簡秉鑫雖然只有5分、2助攻，頻頻切傳製造隊友機會，仍得記上一功。同組的Mamba B隊以40：20力克新莊國中。

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左撇子的范恩愷（右）頂著對手拋投。圖／U19籃球聯盟提供