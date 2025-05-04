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SBL／布蘭登轟準大三元 裕隆拚3連霸差最後一步

中央社／ 新北4日電
裕隆在SBL冠軍賽取得二連勝。中華籃協提供
裕隆在SBL冠軍賽取得二連勝。中華籃協提供

超級籃球聯賽SBL裕隆集團籃球隊今天靠著洋將布蘭登繳出「準大三元」29分、23籃板、8助攻，最後以84比63擊敗台灣銀行，距離3連霸僅差最後1勝。

SBL總冠軍賽採取5戰3勝制，首戰旗開得勝的裕隆，今天持續在板橋體育館與台銀正面交鋒，在洋將布蘭登（Brandon Moss）繳出「準大三元」29分、23籃板、8助攻數據，加上本土球員藍少甫、高承恩挹注雙位數得分，幫助裕隆早早鎖定戰果，最後以超過20分差擊敗台銀，率先搶下聽牌優勢。

距離隊史第2度3連霸僅差最後一步，裕隆執行教練李啟億賽後接受媒體聯訪時表示，此役全隊專注在防守上，沒有受到觀眾情緒影響，加上本土球員改善慢熱問題，才順利拿下這場勝利，並直言最後1勝是最困難的，期許球員持續努力在防守，「也鼓勵他們不管緊張、興奮，享受總冠軍賽氛圍。」

有趣的是，賽後布蘭登肩膀上頂著可愛的玩偶「小白馬」，親切地幫場邊球迷簽名，他解釋這是球隊的吉祥物，「自從有了它之後，我們只有輸2場比賽，也是我的寵物。」

連續兩戰繳出超水準發揮，幫助裕隆取得聽牌，布蘭登自認是重視團隊的球員，並期望所有人團結一致，重點是在場上保持冷靜，然後平常心面對、做好該做的事，就會有很棒的氛圍，他更霸氣喊話，「下一戰打爆對手，讓他們放暑假。」

至於在超級女子籃球聯賽WSBL總冠軍賽部分，目標延續霸業的國泰女籃在本土球員羅蘋攻下全場最高24分，搭配洋將凱拉（Cayla George）貢獻14分、11籃板，最後以73比60力退台元女籃，將系列戰扳成1比1平手。

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