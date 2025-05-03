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SBL／布蘭登轟44分 衛冕軍裕隆冠軍賽首戰開紅盤

中央社／ 新北3日電

SBL超級籃球聯賽衛冕軍裕隆集團籃球隊今天靠著洋將布蘭登狂轟44分、22籃板、5阻攻，在總冠軍賽首戰以84比78擊敗台灣銀行，率先搶下系列戰首勝。

超級籃球聯賽總冠軍賽今天在板橋體育館點燃戰火，力拚2連霸的裕隆面對季後挑戰賽出線的台銀，雙方從開局即陷入激戰，互有領先的情況下，裕隆洋將布蘭登（Brandon Moss）展現絕佳的得分能力，全場22投16中飆進44分，外帶22籃板、5阻攻，幫助裕隆以6分之差搶下首戰勝利。

裕隆執行教練李啟億賽後接受媒體聯訪時表示，在總冠軍賽前球隊已經2週沒有實戰，加上傷兵過多，甚至連練球都無法全員到齊，導致本土球員在上半場找不到比賽節奏，所幸靠著洋將布蘭登飆分緊咬比分，而下半場本土球員慢慢加入戰局，才贏得最後勝利，「接下來希望本土跟洋將配合早一點出現。」

另外，WSBL超級女子籃球聯賽總冠軍賽同樣於今天開打，由挑戰15連霸的國泰女籃與台元女籃正面交鋒，不過前3節打完還陷入8分落後的台元，在決勝節上演絕地大反攻，靠著洋將瑪麗（Marie Gulich）搭配卓敬聯手發威，而且防守端製造國泰單節8次失誤，最後台元以74比65首戰開出紅盤。

台元總教練邱啟益則提到，前3節球員有點緊張，導致打起來綁手綁腳，然而進入第4節反而慢慢心態放開，讓整體節奏變得很順，並稱讚逆轉最大功臣是卓敬，「從逆境變成贏球，這場對我們氣勢是很大鼓勵，尤其防守端表現很好，所有球員展現不服輸態度，要贏國泰一定要這樣。」

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