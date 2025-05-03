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TPBL／國王45分差痛宰特攻創紀錄 確定例行賽封王

中央社／ 新北3日電
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王隊3日在主場與新北中信特攻隊上演「新北內戰」，靠著台裔球星林書豪（中）攻下28分、10籃板、5助攻，助隊以121比76搶勝。圖／TPBL提供（中央社）
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王隊3日在主場與新北中信特攻隊上演「新北內戰」，靠著台裔球星林書豪（中）攻下28分、10籃板、5助攻，助隊以121比76搶勝。圖／TPBL提供（中央社）

台灣職業籃球大聯盟TPBL新北國王今天靠著台裔球星林書豪攻下28分，最後以121比76擊敗新北中信特攻，締造聯盟最大分差紀錄，同時確定例行賽封王。

穩居TPBL例行賽龍頭寶座的國王，今天在主場與特攻上演「新北內戰」，開局在林書豪、李愷諺接連飆進外線情況下，首節打完即手握超過20分領先，而且帶著逼近30分領先進入中場休息，加上國王在易籃後依舊維持高檔進攻，最後以45分之差痛宰特攻，創下聯盟最大分差紀錄。

此役國王台裔「林家兄弟」林書豪、林書緯表現出色，其中林書豪繳出28分、10籃板、5助攻，而林書緯則挹注18分、8助攻，搭配洋將桑尼（SaniSakakini）狂轟全場最高32分，曼尼高（KennyManigault）貢獻「雙10」18分、17籃板，聯手幫助國王確定在例行賽封王。

林書豪賽後接受媒體聯訪時表示，雖然例行賽稱王僅是完成一個小目標，但同時也是一股成就感，「去年我們場上、場外都有很多問題，今年讓大家看到國王文化改變，包含球隊默契、團隊合作，場外也沒有亂七八糟的事，歷經去年事情後，我覺得本季第1名更有意義。」

有趣的是，日前因鼻子傷勢而必須戴面具上場的林書緯，此役提前拿掉面具，他笑說戴面具還是有影響，比較不敢投三分球，「確實有危險度，但希望不會像我哥一樣被打。」自曝賽後要到醫院縫針的林書豪則打趣說，「我應該是長庚會員，應該辦會員卡給我。」

另外，福爾摩沙夢想家今天在主場迎戰新竹御嶺攻城獅，靠著馬建豪、林俊吉在第4節聯手發揮，夢想家克服一度落後達15分的劣勢，最後以99比89上演逆轉勝，並進帳近期3連勝。

TPBL 新北中信特攻 新北國王 籃球

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