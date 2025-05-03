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PLG／領航猿盧峻翔蟬聯年度MVP 隊友伯朗奪年度洋將

聯合報／ 即時報導
PLG年度MVP由盧峻翔蟬聯。圖／PLG提供
PLG年度MVP由盧峻翔蟬聯。圖／PLG提供

P. LEAGUE+ 今天（3日）公布2024-25球季年度MVP、年度洋將和年度第一隊，桃園璞園領航猿隊的盧峻翔本季依舊銳不可擋完成年度MVP二連霸、同隊的洋將伯朗也以出色的表現拿下年度洋將。而在年度第一隊的部分，例行賽戰績第一的領航猿共有3名球員入選居各隊之冠。

進入PLG第4季，盧峻翔本季用高效成績證明自己是PLG的看板球星，平均17.9分排聯盟第5、為本季非外籍球員最高，另外連續3季都有蟬聯單月最有價值球員、生涯總計6次單月最有價值球員為聯盟紀錄。除了PLG賽事之外，盧峻翔同時也帶領球隊在EASL拿下亞軍的成績，充分展現球隊一哥的領導能力。盧峻翔本季出色的表現獲得記者及球迷的高度肯定，在30張選票（包含球迷的2張選票）拿下30張5分、以滿分150分成為聯盟史上第2位蟬連年度MVP的球員。

PLG年度洋將是伯朗。圖／PLG提供
PLG年度洋將是伯朗。圖／PLG提供

加盟領航猿第2年，伯朗本季在球隊的角色更加吃重，平均每場17.1分、9.0籃板、2.3阻攻，搭配60.6%的高檔二分球命中率以及40.1%的穩定三分球命中率，讓伯朗的進攻火力成為領航猿奪下例行賽第一的重要關鍵，也幫助他在年度洋將選票中，30張選票（包含球迷的2張選票）拿下15張5分、以總分98分獲選年度洋將。

PLG年度第一隊。圖／PLG提供
PLG年度第一隊。圖／PLG提供

在年度第一隊方面，後場由年度MVP盧峻翔（生涯第3次並列聯盟史上最多紀錄），搭配領航猿本季同樣表現精采的李家慷（生涯首次）和台鋼獵鷹隊的谷毛唯嘉（生涯首次），組成攻防兼備的後場組合。前場的部分，年度洋將伯朗（生涯首次）入列，另一位前場則是本季轉戰高雄鋼鐵人隊表現亮眼的陳范柏彥（生涯首次）。

籃球

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