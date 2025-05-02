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瓊斯盃／彰化體育館下陷 女子組北返與男子組雙北開打

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
第44屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組賽事改回至台北開打。 聯合報系資料照
第44屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組賽事改回至台北開打。 聯合報系資料照

中華民國籃球協會在今天宣布，2025年第44屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，訂於7月2日至6日於台北和平籃球館進行女子組賽事，7月12日至20日於新北市新莊體育館進行男子組賽事。

瓊斯盃女子組賽事，為配合7月13日至20日在深圳舉辦的亞洲盃女籃賽B組賽事，原訂於7月2日至6日於彰化縣立體育館舉行，因球場周圍部份地面層有下陷情況，經彰化縣政府安排檢測後，預計提出修繕計畫作業，經籃協與彰化縣政府多次連繫討論後，基於維護選手安全和國際賽事順利進行，且為避免整體作業期程不及，一致認為暫時不宜使用彰化縣立體育館辦理國際性賽事。

同時，籃協也再次向雙北各場館徵詢檔期後，確認原本被台新戰神職業籃球隊預訂使用之台北和平籃球館於該段賽事期間不會使用，故立即協請館方保留檔期並決定移師台北和平籃球館辦理瓊斯盃女子組賽事，比賽日期不變。

瓊斯盃男子組賽事，為備戰8月初在沙烏地阿拉伯舉辦的亞洲盃男籃賽，訂於7月12日至20日，於新北市新莊體育館辦理。

中華民國籃球協會歷年來規劃瓊斯盃國際籃球邀請賽的時間，皆優先參考及配合當年度正式國際賽事之期程來安排，希望讓我國男、女籃代表隊在參加正式國際賽前，能與各國球隊有交流比賽的機會，以賽代訓累積更多實戰經驗。

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