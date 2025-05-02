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PLG／再奪年度進步獎 領航猿李家慷橫掃年度3大獎項

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
領航猿隊李家慷繼入選年度防守第一隊、年度第六人後，今天再獲頒年度進步獎。圖／PLG提供
領航猿隊李家慷繼入選年度防守第一隊、年度第六人後，今天再獲頒年度進步獎。圖／PLG提供

PLG今天公布2024-25球季年度進步獎，桃園璞園領航猿隊的李家慷本季各項攻守數據都有明顯進步，並且接連拿下年度防守第一隊及年度第六人，進步有目共睹獲得媒體青睞，本季年度進步獎實至名歸。

李家慷本季雖然從板凳出發，但卻繳出先發等級的成績單，得分從上季6.2分到本季12.7分有超過2倍的成長，籃板從上季2.6籃板進步到本季3.2籃板，抄截也從上季1.1抄截進步到本季1.7抄截。

此外，李家慷的二分球命中率（上季36.8%、本季41.0%）、三分球命中率（上季25.0%、本季37.5%）及罰球命中率（上季62.2%、本季83.5%）也都有所成長，成為領航猿本季板凳上穩定的得分利器。李家慷在年度進步獎票選中，28張選票拿到16張5分、以總分101分獲選年度進步獎。

2024-25球季年度進步獎前3名得分如下：

李家慷 (領航猿) 101分

陳范柏彥 (鋼鐵人) 73分

洪楷傑 (勇士) 38分

籃球

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