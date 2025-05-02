WSBL／瑪麗職業態度受肯定 台元女籃帶來飲食革命

本季德國女籃隊長瑪麗加入WSBL台元紡織後，球隊內悄悄地掀起了一波無聲的革命，這波「飲食革命」建立在球員自律及飲食控管方面，就連過去不吃生菜沙拉的蘇嘉嫺都被「同化」。

德國女籃隊長瑪麗（Marie Gulich）本季飄洋過海來到台灣，並披上女子超級籃球聯賽WSBL台元戰袍，她不僅幫助球隊提升戰力，也替球員帶來「質變」，關鍵就在於她的自律和飲食。

曾拿過WSBL年度MVP的台元王牌前鋒林文佑透露，瑪麗在飲食選擇很健康，早餐可能是全麥麵包搭配酪梨、燻鮭魚，「控制自己吃的東西，這點值得我們學習。」而隊友蘇嘉嫻也透露，瑪麗除了飲食吃得健康，生活作息也很穩定。

蘇嘉嫺承認，過去她完全不吃生菜沙拉，但看著瑪麗這樣吃，她才下定決心嘗試看看，結果並非她想像中的完全無法接受，如今她也跟著瑪麗一起吃，兩人甚至經常相約到早午餐店一起報到，成為好「飯友」。

比賽期間球隊只準備便當、餐盒，球隊管理透露，瑪麗並沒有耍特權，也會吃球隊準備的便當和餐盒，「只不過她會挑她可以吃的東西吃。」

現年30歲的瑪麗笑說，其實她年輕也曾經歷「來者不拒」的飲食模式，不過後來踏上美國女子職籃WNBA賽場後，內心嚮往成為桃樂西（DianaTaurasi）、帕克（Candace Parker）這樣的傳奇球星，因此開始觀察對方怎麼準備比賽、飲食習慣等，久而久之培養出飲食自律。

隨著年紀漸長，加上身體對很多食物比較敏感，所以瑪麗在飲食上一直很小心，「因為我只要身體狀況不好，就會影響場上表現，而且自己已經不像年輕球員能練那麼多，讓我必須以其他方式照顧身體、準備比賽。」

瑪麗強調，或許沒有人可以阻止身體每一天都在老化，但透過規律的作息和飲食，可以試著去延緩這個過程。

德國女籃隊長瑪麗（Marie Gulich）（中）時常在所有人狀況低迷時，跳出來鼓勵隊友，而她也提到想幫助台元女籃拚下超級女子籃球聯賽WSBL的冠軍金盃，為這次的台灣之旅畫下完美句點。中央社

林文佑也說，瑪麗的職業態度讓人欽佩，在這名隊友加盟前，她其實就有關注巴黎奧運的女籃賽事，因此當確定將與瑪麗成為隊友後，有點抱著小粉絲的心態，「她對球隊帶來很多不同想法，甚至在隊內訓練給予震撼教育，幫我們大開眼界。」

林文佑認為，場上的瑪麗是很好的領導者，在所有人遇到狀況低迷時，也是她跳出來鼓勵大家，而場下的瑪麗則是很棒的朋友，彼此能夠天南地北地暢聊，而且願意給建議，「她很樂於向別人分享經驗，畢竟她的生活跟我們完全不一樣，也激勵我或許哪天跨出台灣的舒適圈。」

台元教練邱啟益也透露，瑪麗除了會先練球前做好充足準備，甚至有一次因為感冒導致球隊輸球，還主動表達歉意，「這樣的職業態度讓我很感動，從她身上看到不一樣東西。」

被邱啟益點名期望扮演場上的教練、幫助本土球員變得更好，針對即將到來的WSBL總冠軍賽，瑪麗也提到，看著隊友每天揮汗如雨地訓練，目標絕對是鎖定冠軍，並期待為這次的台灣之旅畫下完美的句點。