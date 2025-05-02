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WSBL／德國女籃隊長瑪麗體驗夜市文化 超愛珍珠奶綠、潤餅

中央社／ 記者陳容琛台北2日電
德國女籃隊長瑪麗（Marie Gulich）（中）本季成為超級女子籃球聯賽WSBL台元女籃的外籍傭兵，而她在隊友的溫情攻勢下，很快適應台灣生活，甚至與隊友到山上露營、逛夜市，體驗台灣在地文化。中央社
德國女籃隊長瑪麗（Marie Gulich）（中）本季成為超級女子籃球聯賽WSBL台元女籃的外籍傭兵，而她在隊友的溫情攻勢下，很快適應台灣生活，甚至與隊友到山上露營、逛夜市，體驗台灣在地文化。中央社

台灣夜市的魅力無法擋，連本季征戰WSBL台元紡織洋將、德國女籃隊長瑪麗都說讚，她對潤餅、油飯讚不絕口，平時不怎麼吃甜食的她，也淪陷在珍珠奶綠的絕妙滋味裡。

籃球生涯橫跨美國、歐洲的德國女籃隊長瑪麗（Marie Gulich），本季選擇遠渡重洋來到台灣征戰女子超級籃球聯賽WSBL，並披上台元女籃戰袍，生涯首度來到亞洲的她，從出發前的徬徨、不安，到逐漸被隊友熱情感染，幫助瑪麗快速適應台灣生活，成為人生中最珍貴回憶之一。

在異鄉打拚加上不會講中文，瑪麗難免擔心會孤獨，不過她在接受中央社專訪時透露，隊友都非常照顧她，讓那些擔憂瞬間「融化」，尤其與在美國長大的台裔球員宋佩欣超級對頻，「我們從第一次見面就很有默契，感覺好像早已認識，她也幫我融入團隊。」

而融入團隊最快的方法就是體驗台灣生活，因此瑪麗利用空閒時間跟著隊友到處逛，舉凡看電影、上山露營及逛夜市等，甚至試著挑戰很多外國人都避之唯恐不及的臭豆腐。

被問到這項「台灣特產」的滋味，瑪麗的表情有點尷尬，她委婉地形容這個食物的味道太「強烈」，導致難以吞下肚，不過她也解釋：「有時候心裡會想，可能多試幾次就會喜歡了，但我目前還沒有成功。」

雖然臭豆腐挑戰不算成功，不過瑪麗對潤餅、油飯倒是讚不絕口，尤其是潤餅，她透露，吃得出來內餡有花生、蔬菜等等，沒想到這些東西加上餅皮之後碰撞出的絕美滋味，徹底征服她的味蕾。

另外平時吃東西非常自律，幾乎不碰垃圾食物與甜食的瑪麗，也嘗試了手搖杯，結果她不僅超喜歡珍珠的口感，更認為珍珠和奶綠是絕配，為了維持身型體態，她只能點無糖的珍珠奶綠。

來台灣半年多的時光，瑪麗用她的雙腳、眼睛來認識這片土地，也和台元這群可愛的隊友建立了羈絆，她感性地表示，在台灣擁有太多永生難忘的時刻，並透露即使賽季結束後彼此走向不同的道路，但內心還是希望與所有人保持聯絡，就算可能僅是簡單的問候，「相信未來還是有機會再相聚。」

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