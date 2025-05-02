WSBL／打過WNBA、歐洲聯賽 德國隊長瑪麗稱來台是完美旅程

打過WNBA、也征戰過歐洲職業籃球聯賽，對台元紡織洋將瑪麗來說，來台的大半年時光彷彿是一段奇幻之旅，不過她很自豪當初這個決定，她笑說：「這是一場完美的旅程。」

出身在德國的瑪麗（Marie Gulich），大學時在美國就讀奧勒岡州立大學，身高196公分的她畢業後被美國女子職籃WNBA鳳凰城水星相中，也開啟她的職業生涯。

其實瑪麗並非一開始就是打籃球，她透露，小時候曾玩過手球、踢過足球，只是這些運動她都不太喜歡，另一方面，12歲起她幾乎每天都在長高，媽媽送她去打籃球後，她也發現，天生「高人一等」的她在球場上不需自卑，高度反而成為她的優勢和武器，籃球場變成了她最舒適的地方，她也愛上這項需與隊友並肩作戰的團隊運動。

開始打籃球後，瑪麗很快綻放天分，從U16開始她一直是德國女籃的班底，2020年她轉戰西班牙瓦倫西亞，去年代表德國打完巴黎奧運後她做出一個重大決定，她生平首次踏上亞洲的土地，第1站就是台灣，德國公共電視ARD還為了她飛來台灣，花了5天跟拍她在台的紀錄片。

至於為何會邀請瑪麗來台，台元教練邱啟益直言：「第1眼看到就決定是她。」邱啟益透露，當時透過經紀人推薦，他看的第1個球員就是瑪麗，看完影片後就立刻向上層報告，也獲得球團同意，「瑪麗的打法很團隊，個性也很隨和，加上看過她在國家隊的比賽，我們就認定瑪麗是最適合的人選。」

聽到教練說第1眼看到就決定是她，大家還開玩笑這簡直就是「真愛」，瑪麗則笑答：「這對我來說有點受寵若驚，當然也是一種肯定。」

除了球團邀約，瑪麗也透露，當時她剛打完奧運，膝蓋還有一點小傷，她正好有一段時間需要療養和恢復，她也想利用這個機會看一看不同的籃球文化，因此也開啟了這趟奇幻之旅。

德國女籃隊長瑪麗（Marie Gulich）（圖）本季跨出舒適圈，生涯首度征戰亞洲賽場，前往台灣加盟女子超級籃球聯賽WSBL台元女籃，而她的職業態度也備受隊友、教練肯定。中央社

回憶在台灣的時光，瑪麗嘴角不自覺上揚，她承認，在來台灣之前她對這塊土地非常陌生，她還特地諮詢在台效力的澳洲好手凱拉（Cayla George），對她台灣有了初步認識，「這裡的人很願意開口說英文，對人也非常友善。」

起初無法想像在台灣的情景，瑪麗告訴自己抱持著開放的心態，對生活、所有人保持好奇，在隊友幫助下，很快地融入球隊和這片土地，加上路上就有很多英文標示，捷運系統也非常方便，使得她能自由探索台灣，「如果有人沒去過亞洲，我一定推薦來台灣。」

回顧這段驚奇之旅，瑪麗堅定表示完全不後悔，並形容是人生最有趣的經驗之一，她除了跟隊友一起逛夜市、吃美食，也和大家一起上山露營、野炊，甚至還學了一點簡單的中文，談起這段經歷，她開心地說：「對我而言意義重大，我覺得人生最重要的就是遇見彼此、互相交談，進而認識對方，這是我很享受的部分。」