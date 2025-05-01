籃球／北市攜永豐銀行冠名國內首支3X3職業隊 蔣萬安親臨現場打造運動之都

旺寶整合行銷今於新生高架橋下籃球場舉辦「台北永豐旺寶3X3職業籃球隊」冠名記者會，締造國內首支3X3籃球職業隊重要的里程碑。現場集結政商界、籃球界、甚至娛樂圈的好友們都來到現場支持可說眾星雲集，台北市長蔣萬安親臨現場進行冠名儀式。

旺寶整合行銷致力於3X3籃球，去年特別引進FIBA 3x3第二高等級賽事並成立台灣第一支以奧運為目標的旺寶3x3籃球職業隊，去年賽季結束旺寶3x3球隊以世界排名第34名、亞洲排名第7名、台灣排名第1結束令人驚豔的賽季。

台北市長蔣萬安致詞時表示，北市府與旺寶籃球隊的冠名合作，不僅使台北成為3X3籃球發展的領頭羊，更藉此持續將籃球運動向下紮根、刺激體育產業，使街頭籃球競技擦亮台北「運動之都」的招牌，期望在台北永豐旺寶籃球隊帶動下，國內有更多好手投入3X3籃球，目標站上2028年洛杉磯奧運，在體育最高殿堂上取得佳績。

球隊冠名企業永豐銀行董事長曹為實在致詞時表示，中華台北隊曾獲2022年杭州亞運3×3籃球競技的男子組金牌佳績 ，突顯台灣球員具備該項競技的實力及潛力；旗下透過冠名贊助台北永豐旺寶，協助球隊參與各地賽事並與全球好手切磋競技，結合企業與金融的力量，將台灣推上國際視野，亦期許與球隊並肩展現奮鬥精神、超越自我，實現「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」企業願景。

旺寶行銷董事長吳同喬今日致詞時滿懷感謝，球隊在去年與副董事長鄭志龍及顧問錢薇娟、周俊三，去年拜會蔣萬安市長與臺北市議會戴錫欽議長，尋求臺北市支持；市長及議長除了口頭支持，更實實在在的協助落實，「臺北永豐旺寶3x3職業籃球隊」今年正式成為臺北市城市冠名球隊。也感謝永豐銀行的大力支持，我們也以「永豐」為名，承擔企業支持運動、回饋社會的使命。

這次記者會除了冠名儀式之外，也介紹今年球團戰力，此次隊員也大升級，由籃壇傳奇名將鄭志龍、錢薇娟、周俊三組成的顧問團領軍，率本土球員王新瑋、鄭德維及塞爾維亞國籍 Dorde Simeunovic(喬治)繼續留任，今年更邀請待過3x3世界排名第一的球員，來自蒙特內哥羅Petar Ivanovic (彼得) 加強3x3台北永豐旺寶的火力及實力，並特別邀請來曾擔任3x3世界排名第一球隊的教練，來自塞爾維亞的Nenad Djurdjevic (內納德)教練在台3個月，將帶給球隊更多技術及策略上的攻略。

台北永豐旺寶3x3職業籃球隊也正式發表全新隊徽，顏色以象徵代表中華隊紅、白、藍、為主色，金色為拿冠軍為期許，隊徽上的字以『北』、『旺』、『3x3』為一體，此隊徽將帶領球隊邁入新的篇章，也凝聚所有熱愛3x3球迷情感的認同感，球隊Slogan 『No Time to Lose！』代表即將在新賽季帶來更多精彩。

與會貴賓，除台北市長蔣萬安、台北市議長戴錫欽、體育局局長游竹萍、議員吳志剛、議員張斯綱、澎湖縣議會副議長 藍凱元、澎湖縣議會副議長藍凱元、行政院國家發展基金會副執行秘書蔡宜兼、璞園球隊董事長李忠恕、中華籃協秘書長李雲翔、TPBL齊秘書長、P聯盟執行長陳建州都親臨場。永豐銀行董事長曹為實、永豐銀行資深副總經理 歐陽子能、55688集團執行長林念臻、泰山企業行銷副總鈕安澤、錸德集團總經理、Suzki 行銷經理鍾美純、橘焱胡同行銷總監 盧建安、和益化工黃德倫、水星生醫總經理梁耀仁、誠美材料科技 連巍鍾等人也都到場支持。近期專注準備世壯運100公尺短跑項目的小刀彭康育，愛好運動的梁舒涵及帥氣的Dylan也現身這場運動盛事。