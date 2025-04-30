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BCL／新北國王末節當機 遭蒙古野馬逆襲無緣連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
BCL資格賽新北國王(黑衣)不敵客隊蒙古野馬。新北國王提供
BCL資格賽新北國王(黑衣)不敵客隊蒙古野馬。新北國王提供

新北國王今（30日）在新莊主場最後一場BCL ASIA-EAST資格賽，對上蒙古烏蘭巴托野馬，國王開賽氣勢不錯，前三節展現穩定攻守節奏，一路保持領先，展現主場優勢，進入決勝節風雲變色，遭野馬打出猛烈反攻，進攻端失誤、防守也出現漏洞，最終以68比81遭逆轉吞敗。

首節一開始，野馬先打出一波5比0的攻勢，隨後艾夫伯在外線找到手感，投進一記三分球，以及沃許本灌籃點燃士氣，迅速追回分數。雙方你來我往，攻防節奏緊湊，多次身體碰撞也稍稍打出火藥味，國王靠著團隊四顆外線三分，帶著24比17的領先結束第一節。第二節，雙方進入拉鋸戰，防守強度提升，國王多次嘗試拉開比分，但對手也及時回應，不讓分差擴大，第二節雙方各拿15分，國王仍以36比32保有4分領先進入中場。

下半場開局僅一分半，野馬迅速打出一波8比0攻勢，逆轉比分，「小胖」洪志善與艾夫伯挺身而出，聯手命中4記外線，幫助國王在第三節尾聲重拾領先、帶著些微優勢進入決勝節。第四節風雲變色，野馬單節猛攻30分，反觀國王進攻受限僅拿14分，最終以68比81吞下敗仗。

萊恩教練賽後表示：「對手目前正處於巔峰狀態，是以季後賽的強度在打球，他們的表現非常出色。我們全場發生了18次失誤，他們比我們多出手了21次，這樣的數據下要贏球真的很困難。」

艾夫伯則說：「對手帶著冠軍球隊的氣勢來應戰，我們不只失誤太多，籃板卡位也沒有做好，接下來的比賽會更加艱難，我們必須做好萬全準備。」

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