2025安麗紐崔萊三對三籃球賽全台熱血開戰！全民相揪來鬥牛「活得好，健康老」

全球銷售第一的健康營養補給品牌紐崔萊，不僅時時致力於提供高品質的營養補給品來照顧全民健康，更走上第一線，舉辦各種活動來推動全民運動的風氣！連續第三年，紐崔萊再度舉辦最受年輕人歡迎的籃球賽事「紐崔萊三對三籃球賽」，鼓勵年輕世代從運動中培養健康生活的習慣與熱情！除了舉辦賽事，紐崔萊也連續第三年舉辦全台贈球活動，透過贈球活動，實際贈送籃球到全台各地學校、社團，用實際行動支持基層籃球發展。

累計過去兩年，紐崔萊已經捐贈3000顆籃球給全台超過250間學校與各地家扶基金會。今年則計畫捐贈1,500顆籃球，除了提供給設有籃球社團的學校，也將透過「安麗希望工場慈善基金會」捐球給全台各地課輔班及社福團體，希望能讓更多小朋友從小接觸運動、培養籃球興趣，也為台灣未來培育出更多籃球小種子！

紐崔萊特地於4月29日（星期二）下午，假台北市格萊天漾大飯店12樓雲詠廰舉辦三對三籃球賽開賽暨贈球儀式，象徵今年賽事正式開打！為了呼應熱血的籃球活動，記者會現場邀請到籃球傳統名校，多年來培育出無數籃球菁英的南山高中籃球隊出席儀式。此次由南山高中陳柏廷教練率領男籃隊員黃瀚陞、謝旻耕、陳均維代表上台受贈，由安麗台灣行銷長陳怡靜親自將象徵希望與能量的籃球贈予代表。除了由幾位球員代表收下籃球外，也象徵著球界的傳承，一球接一球，期盼有更多小朋友因此而對籃球產生興趣，投入其中，成為下一位籃球場上的明日之星。

本次活動亦邀請到周俊三教練、台灣三星製造未來假日學校主任與南投彩虹雙福課輔班秘書長蒞臨見證贈球儀式，因為除了學校的推廣之外。更重要的就是民間企業的支持，像這樣的贈球行動，能提供更多機會，讓校園中的小朋友能從小培養運動的習慣，除了促進健康與均衡的發展之外，也期盼能藉此培育出更多籃球人，大家一起來打籃球。

今年的紐崔萊三對三球賽共計吸引超過4700人報名參賽、其中國、高中以及大學生超過3200人報名參賽，社會組將近1500人報名。雖然籃球三對三是比較熱血的活動，還是有兩隊是超過五十歲的硬漢們報名參加社會組，希望大家以球會友，一拚高下。

今年的紐崔萊三對三籃球賽將自5月24日起於高雄青少年籃球場率先展開南區預賽、接著5月30於台中中興大學進行中區預賽、6月7日則於新北市板橋第二運動場進行北區預賽，各組前四名隊伍能晉級決賽。決賽將於6月28日於台中中興大學進行，由各組前四名來爭奪超過新台幣15萬元的總獎金。

賽事資訊： 2025紐崔萊三對三籃球賽自**5月24日（六）**正式開打，將分別於北、中、南三地舉辦地區預賽： 5/24（六）：高雄青少年籃球場 5/30（五）：台中中興大學 6/7（六）：新北板橋第二運動場 各組前四名隊伍將晉級決賽，於6月28日（六）齊聚國立中興大學籃球場進行最終決戰，爭奪總獎金超過新台幣15萬元！ 今年比賽分為八大組別： 國中組、高中組、大專組、社會組 每組再區分為男子組與女子組 各組冠軍可獲得10,000元獎金，亞軍6,000元、季軍3,000元。截至目前已有超過1,100支隊伍報名參賽，預計吸引上千名籃球愛好者激戰球場，精彩賽事值得期待！

透過賽事與捐贈結合，紐崔萊持續推動「大健康」理念，鼓勵全民從年輕開始培養規律運動的生活態度。未來，我們希望在更多的球場上、賽道上、健康之路上與大家再度相見，一起「活得好，健康老」！

安麗紐崔萊三對三籃球賽全台熱血開戰，安麗台灣行銷長陳怡靜。主辦單位提供

安麗紐崔萊三對三籃球賽全台熱血開戰。主辦單位提供

安麗紐崔萊三對三籃球賽全台熱血開戰。主辦單位提供

安麗紐崔萊三對三籃球賽全台熱血開戰。主辦單位提供

安麗紐崔萊三對三籃球賽全台熱血開戰，安麗台灣行銷長陳怡靜。主辦單位提供

安麗紐崔萊三對三籃球賽全台熱血開戰。主辦單位提供

安麗紐崔萊三對三籃球賽全台熱血開戰。主辦單位提供

安麗紐崔萊三對三籃球賽全台熱血開戰。主辦單位提供

安麗紐崔萊三對三籃球賽全台熱血開戰，安麗台灣行銷長陳怡靜(中)，前籃球國手周俊三(左)。主辦單位提供

安麗紐崔萊三對三籃球賽全台熱血開戰，安麗台灣行銷長陳怡靜(中)。主辦單位提供

安麗紐崔萊三對三籃球賽全台熱血開戰，安麗台灣行銷長陳怡靜(中)。主辦單位提供

安麗紐崔萊三對三籃球賽全台熱血開戰，安麗台灣行銷長陳怡靜(粉色衣)。主辦單位提供

安麗紐崔萊三對三籃球賽全台熱血開戰，安麗台灣行銷長陳怡靜(粉色衣)。主辦單位提供

安麗紐崔萊三對三籃球賽全台熱血開戰，安麗台灣行銷長陳怡靜(粉色衣)。主辦單位提供

安麗紐崔萊三對三籃球賽全台熱血開戰。主辦單位提供

安麗紐崔萊三對三籃球賽全台熱血開戰。主辦單位提供

安麗紐崔萊三對三籃球賽全台熱血開戰。主辦單位提供

安麗紐崔萊三對三籃球賽全台熱血開戰，前籃球國手周俊三。主辦單位提供

安麗紐崔萊三對三籃球賽全台熱血開戰，安麗台灣行銷長陳怡靜。主辦單位提供

安麗紐崔萊三對三籃球賽全台熱血開戰，前籃球國手周俊三。主辦單位提供

安麗紐崔萊三對三籃球賽全台熱血開戰，前籃球國手周俊三(中)。主辦單位提供