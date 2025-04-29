TPBL／台啤雲豹高錦偉末節強攻8分擊退特攻 中止4連敗保晉級生機

爭取季後賽資格沒有退路的台啤永豐雲豹，今(29日)在本季最後一場主場迎戰新北中信特攻，前3節沒有得到任何分數的「小高」高錦瑋，在末節攻下8分，力保球隊領先優勢，助球隊以85比77獲勝終止4連敗，也保住晉級的一線生機，總教練查爾斯(Charles Dube-Brais)說：「希望接下來3場客場都能贏球，順利進入季後賽。」

今天是雲豹本季最後一場例行賽主場，賽前全隊球員穿著寫滿球迷親筆簽名的T恤入場，象徵著球迷滿滿的愛，賽後球員們再度穿上這件衣服，感性地感謝球迷們這一整季入場為球隊加油，畫面相當溫馨。

此戰攸關兩隊爭取季後賽資格，但雙方投籃命中率都不高，打完前3節雲豹僅以55比51領先，進入第4節後，特攻率先展開攻勢，一度將比數超前，終場前6分50秒，小高以上籃方式得到此場第一顆進球，協助球隊拉近比數後，也帶動雲豹攻勢，克羅馬(Lasan Kromah)、威廉斯(Devin Williams)與王皓吉皆有得分拉開比數，最終贏得比賽。

高錦偉此戰除了8分得分外，全場還抓下11個籃板，他表示，因為大家在防守時有做好確實卡位，所以自己有撿到隊友的籃板，他說：「其實回到籃球的基本就是要防守，沒有防守就不會有好的快攻，我們很重視這場比賽，只是心態上就是要保持平常心、從防守做起，有機會就大膽投籃。」

查爾斯認為，球隊此場比賽防守端很穩定，只是在11天內打6場對球員體能是一種消耗，進攻稍微當機是正常的，但大家防守做得很好，讓特攻攻下的分數並不多，下半場開局後有幫球隊做了一些進攻的調整，加上大吉(王皓吉)有投進關鍵3分球、罰球線上又能持續攻擊，贏球很開心。

克羅馬攻下全場最高24分、另抓9籃板送出7次助攻，表現相當全面，他說：「這是我在雲豹的第2年，其實目標很簡單，無論進攻、防守就是要幫助球隊贏球，我也會盡全力去做好，今天我上場時就是相信隊友與教練團，也把季初的能量帶到場上。」